Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Corinthians hoje, sábado, 2; veja horário

O Corinthians visita o Fluminense neste sábado, 2, às 16h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série A.

Cheio de desfalques, o Corinthians visita o Fluminense no Rio. Com um confronto contra o Boca Juniors na terça-feira pela Libertadores, o time paulista deve poupar o que sobrou do time titular. Sem perder no Brasileirão há quatro jogos, sendo duas vitórias e dois empates, o Timão pode perder a liderança se tropeçar.

Já o Fluminense quer vencer para seguir subindo na tabela. O time do técnico Fernando Diniz está na sexta posição e vem de duas vitórias seguidas.

Nos últimos jogos entre as equipes, foram duas vitórias do Corinthians, um empate e três vitórias do Fluminense. A última vez que o time paulista venceu no Rio, foi no Brasileirão de 2017.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, sábado, 2; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação de Corinthians contra o Fluminense

Escalação do Corinthians: Cássio, Lucas Piton, Raul Gustavo, João Victor, Rafael Ramos; Roni, Roger Guedes, Giuliano, Adson, Matheus Araújo, Felipe Augusto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Corinthians

O jogo deste sábado às 16h30 entre Fluminense x Corinthians terá transmissão ao vivo do Premiere.

LEIA TAMBÉM:

Quando será lançado o álbum da Copa 2022: veja qual a previsão e quanto vai custar

Copa do Mundo: saiba quanto custa ver os jogos do Brasil no Catar

Neymar fora do PSG? Jornal afirma que clube não conta mais com o jogador