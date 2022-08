Fifa quer antecipar início da Copa do Mundo 2022; entenda

Fifa irá alterar a data em que as seleções farão o segundo jogo da Copa do Mundo 2022. A ideia é que a partida entre Catar x Equador, que ocorreria no dia 21 de novembro, seja antecipada para o dia 20.

Na programação inicial da Copa do Mundo, o primeiro jogo ocorreria às 7h do horário de Brasília (13h locais) entre Holanda e Senegal, válido pelo grupo A. Neste dia também, após a cerimônia de abertura, o Catar, donos da casa, enfrentaria o Equador às 13h de Brasília (21h locais).

Com a mudança, o jogo entre Holanda x Senegal seria realizado em um horário mais tarde, visando período de maior audiência na Europa. Ainda no dia 21, a Inglaterra também irá estrear contra o Irã, às 10h pelo horário de Brasília.

Uma entidade da Fifa, formada pelos presidentes das seis confederações continentais, irá se reunir nesta quinta-feira, 11, para analisar a mudança. As seleções envolvidas na troca já concordaram com a mudança.

Veja os grupos da copa

Grupo A

CATAR

EQUADOR

SENEGAL

HOLANDA

Grupo B

INGLATERRA

IRÃ

ESTADOS UNIDOS

PAÍS DE GALES

Grupo C

ARGENTINA

ARÁBIA SAUDITA

MÉXICO

POLÔNIA

Grupo D

FRANÇA

AUSTRÁLIA

DINAMARCA

TUNÍSIA

Grupo E

ESPANHA

COSTA RICA

ALEMANHA

JAPÃO

Grupo F

BELGICA

CANADÁ

MARROCOS

CROÁCIA

Grupo G

BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES

Grupo H

PORTUGAL

GANA

URUGUAI

COREIA DO SUL

