Festival João Rock anuncia programação e começa pré-venda; confira valores

Da redação, com agências

Por Da redação, com agências

O festival de música João Rock anunciou nesta terça-feira, 26, as atrações da edição de 2022. O evento vai acontecer no dia 11 de junho em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e já começou a pré-venda de ingressos.

O festival, que está em sua 19ª edição, espera receber mais de 70 mil pessoas. Nos três palcos, se apresentarão 27 atrações em cerca de 14 horas de música, sem intervalos.

A pré-venda, com duração de apenas 7 dias, vai até às 23h59 do dia 01/11 ou até o final do lote.

A compra pode ser feita através do site http://www.joaorock.com.br e ou nas lojas Ophicina Iguatemi Ribeirão Preto e Novo Shopping. Estão disponíveis ingressos para Pista, Camarote João Rock, Pista Premium e Camarote Colorado.

Confira o line-up completo:

Palco João Rock

Pitty e Nando Reis: show especial “Pitty e Nando”

Baiana System

Humberto Gessinger

Titãs

Natiruts

Djonga

CPM 22

Emicida, Criolo e Céu: show especial criado exclusivo para o festival

Palco Brasil

Erasmo Carlos

Gabriel o Pensador

Cidade Negra

Marcelo Falcão

Barão Vermelho

Planet Hemp

Palco Fortalecendo a Cena

Poesia Acústica

Cynthia Luz e Froid

Lagum

Matuê

Coruja BC1

Rashid (com Drik Barbosa e Lellê)

Ingressos

Pista

R$ 140,00 - meia entrada

R$ 150,00 - solidário*

R$ 280,00 - inteira

R$ 300,00 - meia entrada

R$ 320,00 - solidário*

R$ 600,00 - inteira

Pista Premium

R$ 340,00 - meia entrada

R$ 360,00 - solidário*

R$ 680,00 - inteira

R$ 640,00 (valor único - open bar e open food)

*ingresso solidário válido para doação de 1 kg de alimento não perecível - entregue no evento.