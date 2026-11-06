Payroll: no mês antes da derrota de Trump no Congresso, 165 mil empregos são criados nos EUA

O mercado de trabalho dos Estados Unidos voltou a surpreender positivamente em outubro e criou mais vagas do que a média registrada nos últimos 12 meses. A economia americana abriu 165 mil postos de trabalho fora do setor agrícola, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, segundo dados do relatório payroll, divulgado nesta sexta-feira, 6, pelo Departamento do Trabalho dos EUA.

Comparado ao ano anterior, quando a taxa de desemprego no país estava em 4,6% em novembro de 2025, houve uma queda de 0,5 pontos percentuais na desocupação. O resultado de outubro mais que dobrou a previsão de criação de 65 mil vagas, divulgada pela Bloomberg.

Em setembro de 2026, os Estados Unidos criaram 29 mil vagas de emprego, ou seja, no mês seguinte 136 mil vagas a mais foram criadas. Naquele mês, os salários médios por hora avançaram 0,1% na comparação mensal e 3% em 12 meses.

Apesar de meses positivos na na empregabilidade, o governo de Donald Trump tem gerado insatisfação na população norte-americana. Nas eleições de Midterm, finalizadas nesta terça-feira, 3, o republicano enfrentou uma grande derrota no Congresso, com o Partido democrata atingindo maioria em ambas as casas do Legislativo.

O relatório do Departamento do Trabalho dos EUA reúne dados sobre a criação de empregos, a taxa de desemprego e os salários médios por hora. O indicador é um dos principais termômetros da economia americana e costuma influenciar diretamente as apostas sobre a política monetária do Fed.

Um mercado de trabalho mais aquecido pode reforçar preocupações com pressões inflacionárias e reduzir o espaço para cortes de juros. Já sinais de enfraquecimento podem alimentar expectativas de uma política monetária menos restritiva.

O resultado de outubro também veio acompanhado de revisões para cima nos dados dos meses anteriores. A criação de vagas em agosto passou de 133 mil para 186 mil, enquanto o número de setembro foi revisado de 29 mil para 60 mil. Com os ajustes, os dois meses somaram 84 mil empregos a mais do que o informado inicialmente.

Salários avançam 0,4% em outubro

A remuneração média por hora dos trabalhadores do setor privado não agrícola chegou a US$ 38 em outubro, alta de 0,4% em relação ao mês anterior. Em valores absolutos, o avanço foi de 14 centavos.

Na comparação com outubro de 2025, os salários médios cresceram 3,1%. Entre os trabalhadores de produção e não supervisores, a remuneração por hora chegou a US$ 32,75, também com alta mensal de 0,4%.

A jornada média de trabalho permaneceu em 34,4 horas semanais. Na indústria de transformação, a média ficou em 40,5 horas, enquanto o número de horas extras avançou levemente, para 3,1 horas.

Serviços profissionais e saúde lideram criação de vagas

O setor de serviços profissionais e empresariais liderou a abertura de postos de trabalho em outubro, com 70 mil vagas. O resultado ficou bem acima da média mensal de 15 mil empregos registrada pelo segmento nos 12 meses anteriores.

Dentro do setor, os serviços profissionais, científicos e técnicos responderam por 33 mil contratações. As atividades administrativas e de apoio, incluindo gestão de resíduos e serviços de remediação, acrescentaram outras 28 mil vagas. Já a gestão de empresas e empreendimentos registrou 9 mil postos.

A saúde criou 42 mil empregos, também acima da média mensal de 31 mil vagas dos últimos 12 meses. Os hospitais abriram 16 mil postos, enquanto os serviços de atendimento domiciliar adicionaram 11 mil e os centros de atendimento ambulatorial, outros 5 mil.

O setor de transporte e armazenagem teve saldo positivo de 25 mil vagas. O crescimento foi puxado principalmente pelos serviços de entrega e mensageria, com 17 mil postos, e pelo transporte aéreo, com 4 mil.

A indústria de transformação também registrou avanço, com 19 mil empregos a mais em outubro. As contratações ocorreram principalmente na fabricação de computadores e produtos eletrônicos, máquinas e metais primários.

Desde os pontos mais baixos recentes, registrados em dezembro de 2025, na indústria de transformação, e em fevereiro de 2026, no transporte e armazenagem, os setores acumularam, respectivamente, 101 mil e 104 mil novas vagas.

Nos demais grandes segmentos da economia, o emprego apresentou pouca variação no mês. Foi o caso de construção, comércio varejista e atacadista, informação, atividades financeiras, lazer e hospitalidade e governo.

Desemprego permanece em 4,1% nos Estados Unidos

A taxa de desemprego americana ficou em 4,1% em outubro, sem mudança significativa em relação ao mês anterior. O número de pessoas sem trabalho também permaneceu praticamente estável, em 7,1 milhões.

O indicador se mantém em uma faixa estreita, entre 4,1% e 4,3%, desde março. Entre os principais grupos de trabalhadores, as taxas também tiveram pouca variação: 3,9% para homens adultos, 3,6% para mulheres adultas e 13,9% entre adolescentes.

A taxa de desemprego foi de 3,7% entre trabalhadores brancos, 6,6% entre negros, 2,8% entre asiáticos e 4,7% entre hispânicos.

O número de pessoas desempregadas há pelo menos 27 semanas, classificadas pelo Departamento do Trabalho como desempregadas de longo prazo, ficou em 2 milhões. O grupo representa 27,6% do total de pessoas sem trabalho.

Outro dado do relatório foi o aumento de 339 mil pessoas no número de trabalhadores em regime parcial por razões econômicas, que chegou a 4,8 milhões. São profissionais que gostariam de trabalhar em período integral, mas tiveram a jornada reduzida ou não conseguiram encontrar uma vaga com carga horária completa.

A taxa de participação na força de trabalho permaneceu em 61,9%, enquanto a proporção de pessoas empregadas em relação à população ficou em 59,3%. Os dois indicadores tiveram pouca alteração em outubro.

O próximo relatório de emprego dos Estados Unidos, referente a novembro, está previsto para ser divulgado em 4 de dezembro, às 10h30, no horário de Brasília.