Jackie Chan vai doar fortuna de R$ 2,1 bilhões e deixar filho sem herança

Nem todos os filhos de celebridades herdam fortunas. O ator Jackie Chan afirmou que não pretende deixar seu patrimônio, estimado em mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões), para o filho, Jaycee Chan, 44.

Segundo ele, todo o valor será destinado a instituições de caridade, com foco na Jackie Chan Charitable Foundation, criada pelo próprio ator e voltada ao financiamento de projetos sociais.

A decisão segue uma convicção central do artista: cada pessoa deve construir sua própria trajetória financeira. “Se ele for capaz, conseguirá fazer sua própria fortuna”, afirmou.

Para Chan, recursos não conquistados diretamente tendem a ser desperdiçados com maior facilidade.

Filantropia como destino do patrimônio

O ator já havia mencionado a decisão em entrevistas anteriores, mas o tema voltou a ganhar repercussão com a proximidade de seu aniversário. Nascido em 7 de abril, Chan completará 72 anos.

Ele também mantém atuação pública em eventos internacionais. Recentemente, participou do revezamento da tocha olímpica em Pompeia para os Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

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Parte significativa da fortuna já está comprometida com iniciativas filantrópicas, alinhadas à sua atuação como embaixador da UNICEF.

Contexto familiar

Jaycee Chan é ator e cantor e único filho de Jackie Chan com a atriz Joan Lin, com quem o artista é casado desde 1982.

Jackie Chan também é pai de Etta Ng Chok Lam, 26, fruto de um caso extraconjugal com Elaine Ng Yi-Lei. Etta declarou não manter relação próxima com o pai.

Em 2018, ela afirmou ter sido expulsa de casa em razão de sua orientação sexual.