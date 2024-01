Ludmilla é confirmada no Coachella 2024; veja o line-up completo

Ludmilla está confirmada na edição do Coachella deste ano. O evento, que acontece em Indio, na Califórnia, reunirá diversos artistas em seis dias de festival. O anúncio foi feito nessa terça-feira pelo próprio evento.

Nomes de peso também estão confirmados no festival. Lana Del Rey, Tyler The Creator e Doja Cat, também estarão no evento que está marcado para os dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de abril.

Essa será a primeira vez de Ludmilla no festival. A cantora se junta a nomes como: Anitta, Pablo Vittar, Seu Jorge, Emicida, entre outros, como brasileiros que já estiveram no evento. Ela se apresenta nos dias 14 e 21, e depois segue para a turnê “Ludmilla In The House”, que celebra 10 anos da sua carreira.

Confira o line-up completo do Coachella 2024

Sexta-feira, 12 e 19 de abril

Lana Del Rey

Peso Pluma

Lil Uzi Vert

Justice

Bizarrap

Deftones

ATEEZ

Everything Always

Peggy Gou

Young Miko

L’Impératrice

Sabrina Carpenter

Anti Up

Steven Angello

Ken Carson

Skepta

Faye Webster

Tyla

Yoasobi

Cloonee

Gorgon City

Tinashe

ANOTR

Suki Waterhouse

Lovejoy

Brittany Howeard

Chappell Roan

Chlöe

the Japonese House

Black Country, New Road

Adriatique

Skin on Skin

Innellea

late night drive home

Sid Sriram

Cimafunk

Miss Monique

Son Rompe Pera

Ben SterlingUpchuck

Keyspam

Sábado, 13 e 20 de abril

Tyler, The Creator

Blur

Ice Spice

Gesaffelstein

Sublime

Jungle

Dom Dolla

Bleachers

Grimes

Jon Batiste

LE SSERAFIM

Charlotte de Witte

ISOxo & Knock2

Santa Fe Klan

Blxst

Purple Disco Machine

the Drums

Skream & Benga

Destroy Lonely

Orbital

Kevin Abstract

the Aquabats

Kevin Kaarl

RAYE

the Red Pears

FLO

the Blessed Madonna

Hatsune Miku

SPINALL

Palace

the Adicts

thuy

Oneothrix Point Never

Young Fathers

Kenya Grace

Patrick Mason

the Last Dinner Party

bar italia

Reiner Zonneveld

Saint Levant

Mahmut Orhan

Ame x Marcel Dettmann

Brutalismus 3000

Erika de Casier

Girl Ultra

Maz

Depresión Sonora

Will Clarke

Militarie Gun

Rebüke

Mandy, Indiana

Kimmons

Domingo, 14 e 21 de abril

Doja Cat

J Balvin

Jhené Aiko

Khruangbin

Carin León

Anyma

John Summit

Lil Yatchy

DJ Snake

LUDMILLA

the Rose

AP Dhilon

Renée Rapp

Bebe Rexha

Coi Leray

NAV

Tems

BICEP

Victoria Monét

Taking Back Sunday

88RISING FUTURES

Folamour

Jockstrap

Carlita

Mdou Moctar

Eddie Zuko

Adam Ten x Mita Gami

YG Marley

Eli & Fur

Flight Facilities

DJ Seinfield

Tita Lau

Bb trickz

feeble little horse

JOPLYN

jjuujjuu

O que é o Coachella?

Um dos maiores festivais de música do mundo, o festival possui 20 anos de existência. O evento já levou meio milhão de pessoas e acontece todo ano em Indio, no leste de Los Angeles.

Como o nome sugere, o festival tradicionalmente acontece no Vale Coachella, nomeadamente na cidade de Indio.