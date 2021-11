Instagram vai lembrar usuários de fazerem pausas durante uso do aplicativo

O Instagram passa por alguns maus bocados desde que um vazamento de informações mostrou que a companhia, controlada pelo Facebook (agora chamada Meta), sabia dos efeitos nocivos que causava em adolescentes. Como parte de um esforço contínuo para provar que a rede social pode encorajar uma vida mais saudável, a plataforma vai passar a testar a partir desta semana uma função que vai lembrar usuários de "darem uma pausa" no aplicativo após 10, 20 ou 30 minutos, de acordo com a preferência de cada um.

De acordo com as informações, divulgadas pelo portal Engadget, a função deve aparecer na tela de alguns usuários em versão beta a partir deste mês (ao que eles podem "aceitar" ou "rejeitar" esses lembretes periódicos) e, até dezembro, deve estar disponível para todos os usuários. A nova função não deve fechar o aplicativo a cada lembrete, sendo que os usuários podem simplesmente apertar um botão de "feito" e continuar a usar o aplicativo.

Entre as "pausas" recomendadas pelo app, estão sugestões como: "respire fundo algumas vezes", "escreva o que você está pensando", "ouça sua música favorita" e "faça algo de sua lista de tarefas".

Segundo o CEO do Instagram, Adam Mosseri, cerca de 1% a 2% dos usuários do Instagram podem receber essa primeira versão para testes em novembro.

"Esse é um esforço para dar às pessoas mais controle sobre a experiência delas na plataforma. Queremos moldar o Instagram ao que funcionar melhor aos nossos usuários", diz Mosseri, em vídeo.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021