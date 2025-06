Instagram ou Tinder? Como DMs do Instagram superam aplicativos de namoro entre famosos

Enquanto muitos buscam um parceiro para passar o verão no hemisfério norte, um número crescente de celebridades tem encontrado o amor de outra maneira: pelas DMs do Instagram.

A rede social, já usada por diversos usuários para flertes, vem se consolidando como um espaço para conhecer pessoas e iniciar relacionamentos no mundo dos famosos.

Segundo reportagem do The New York Times, diversos casais atribuem o início do romance às 'mensagens diretas'. Em 2022, a cantora Kelsea Ballerini mandou um simples “oiii chase stokes” para o ator Chase Stokes. Ele respondeu duas horas depois e os dois estão juntos há mais de dois anos.

Vanessa Hudgens usou a mesma abordagem. Após notar a presença de Cole Tucker, ex-jogador de beisebol, em uma sessão de meditação no Zoom com Jay Shetty, ela tomou a iniciativa. “Entrei no Zoom e pensei: ‘Quem é esse?’”, contou a atriz no programa de Drew Barrymore.

“Se quero algo ou alguém, eu vou atrás. Mandei uma DM dizendo: ‘Oi, foi legal te conhecer.’” A mensagem resultou em um casamento em novembro de 2023.

Até o influenciador e boxeador Jake Paul entrou na tendência. Ele chamou a patinadora olímpica Jutta Leerdam para participar de seu podcast. Ela contou, em um documentário da Netflix, que hesitou no início, achando que ele era convencido. Em março deste ano, ficaram noivos.

Segundo Charles Porch, vice-presidente de parcerias globais do Instagram, os DMs funcionam como uma espécie de "agenda telefônica de celebridades", permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem ser seguida de volta, entre em contato - desde que os pedidos de mensagem não estejam bloqueados.

A tendência ganha força em um momento de queda dos aplicativos de namoro. Muitos usuários têm abandonado essas plataformas ou usado com menos frequência, preferindo abordagens mais orgânicas e menos artificiais. Redes como o Instagram, o X (antigo Twitter) e o Facebook permitem uma conexão mais autêntica, com base no estilo de vida e nas interações espontâneas entre os perfis.

“Há formas mais leves de demonstrar interesse, com menos pressão”, afirmou Porch ao The New York Times. Ele acredita que, no Instagram, a paquera pode se desenvolver aos poucos. “Você pode sentir o clima antes de chamar alguém para sair. Dá para deixar a coisa evoluir naturalmente.”

A consultora de relacionamentos e especialista em celebridades, Carmelia Ray, disse ao jornal que seus clientes costumam usar os DMs como primeiro passo. “É o quebra-gelo digital”, explicou. “Agora que vários famosos já disseram publicamente que começaram assim, virou moda.”

Mas o uso de DMs, apesar de facilitar a aproximação, não garante relacionamentos perfeitos. A cantora Olivia Rodrigo, durante um show da turnê Guts World Tour em 2024, compartilhou com o público: “Conheci várias pessoas com quem fiquei pelas DMs do Instagram. Algumas delas, um pouco questionáveis.”