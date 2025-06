Como ganhar dinheiro com o Instagram? Posts patrocinados podem superar R$ 40 mil; veja quanto cobrar

Com as redes sociais dominando cada vez mais a forma como se consome conteúdo e como as marcas se comunicam, muitos jovens sonham em ganhar dinheiro com a internet.

Plataformas como Instagram, TikTok e Youtube podem ser uma boa fonte de renda – se souber usá-las. Mas é preciso cuidado: da mesma forma que é possível monetizar conteúdo digital, as redes sociais também trazem imprevisibilidade financeira.

Enquanto o Youtube paga por visualizações, no Instagram isso não ocorre. O programa 'Reels Play Bônus', que permitia aos criadores ganharem dinheiro com seus vídeos curtos, não está mais ativo desde março de 2023.

Mas há outras maneiras de ganhar dinheiro com o Instagram, explica Lilian Carvalho PhD em Marketing e coordenadora do Centro de Estudos em Marketing Digital da FGV/EAESP. As principais formas incluem:

Publicidade paga e parcerias com marcas (influenciadores divulgando produtos ou serviços);

Venda de produtos próprios com integração ao Instagram Shopping;

Programas de afiliados, recebendo comissão por vendas geradas por meio de links;

Criação de conteúdo patrocinado, stories pagos e lives com monetização;

Recebimento de 'gifts' em transmissões (para alguns mercados).

Quanto cobrar por post no Instagram?

Segundo o relatório anual do Influencer Marketing Hub 2024, os valores médios para posts patrocinados no Instagram no Brasil e internacionalmente são:

Microinfluenciadores (10 mil a 50 mil seguidores): Entre R$ 300 e R$ 1,5 mil por post patrocinado.

Entre R$ 300 e R$ 1,5 mil por post patrocinado. Influenciadores intermediários (50 mil a 100 mil seguidores): Entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil por post.

Entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil por post. Influenciadores grandes (100 mil a 1 milhão de seguidores): De R$ 4 mil a R$ 25 mil por post ou campanha.

De R$ 4 mil a R$ 25 mil por post ou campanha. Celebridades digitais (+1 milhão): Podem cobrar acima de R$ 40 mil por post, chegando a valores superiores conforme a negociação.

Como funciona o programa 'Instagram Gifts'?

Apesar do programa 'Reels Play Bônus' ter sido descontinuado, o Instagram está testando outras formas de monetização, como o programa 'Instagram Gifts', que permite aos seguidores apoiarem financeiramente seus criadores de conteúdo favoritos por meio do envio de 'presentes virtuais' durante a visualização de Reels.

Esses presentes são adquiridos com 'estrelas' (stars), uma moeda virtual comprada com dinheiro real, e podem ser convertidos em dinheiro pelo criador. Cada presente tem um valor específico em estrelas, e o criador recebe uma parte desse valor em dinheiro.

Para participar, é necessário ter uma conta profissional, mais de 5 mil seguidores, atender às políticas de monetização da plataforma e residir em um país onde o programa está disponível.

Riscos de ganhar dinheiro com Instagram

Mas o que parece ser um 'dinheiro fácil', também tem seus riscos. Um deles é o algoritmo do Instagram e as políticas da plataforma, que mudam constantemente, afetando o alcance dos conteúdos, mesmo entre seguidores já conquistados. Um post que viraliza hoje pode ter desempenho irrelevante amanhã, sem explicação clara.

Além disso, o crescimento de seguidores não garante engajamento ou conversões em vendas, o que torna a receita extremamente volátil. Criadores de conteúdo, influenciadores e pequenos empreendedores podem se ver em situações financeiras delicadas quando suas publicações deixam de performar bem.

“Além disso, a dependência de audiência e de marcas pode tornar os ganhos instáveis. É recomendado diversificar fontes de receita, por exemplo, criando produtos digitais, ou um empreendimento da 'vida real', como um restaurante, um produto”, explica a especialista.