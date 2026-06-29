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Indústria cultural da China bate recorde e supera RMB 20 trilhões em receita

Receita do setor atingiu o maior nível da história, impulsionada por publicidade online, jogos digitais e softwares para publicação

China2Brazil
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Agência

Publicado em 29 de junho de 2026 às 18h56.

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A indústria cultural da China alcançou RMB 20,8 trilhões (cerca de US$2,9 trilhões) em receita operacional em 2025, o maior valor já registrado pelo setor. O resultado representa um crescimento de 8,8% em relação ao ano anterior, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 29, pelo Departamento Nacional de Estatísticas da China.

Além do avanço da receita, o lucro total da indústria chegou a RMB 1,9 trilhão, refletindo o aumento da rentabilidade das empresas culturais.

Serviços digitais impulsionam o crescimento

Os serviços culturais responderam por 59,1% da receita do setor e concentraram 82,7% do crescimento registrado em 2025, consolidando-se como o principal motor da indústria.

Entre os segmentos que mais cresceram estão a publicidade na internet, os jogos digitais, a animação multimídia e o desenvolvimento de softwares para publicação digital.

O relatório também aponta que as empresas culturais de grande porte ampliaram em 12,1% os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no último ano.

Segundo o levantamento, a integração entre cultura e tecnologia continua impulsionando novos modelos de negócios e sustentando a expansão da indústria cultural chinesa.

Fonte: CCTV

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