Pokemon Legens Z-A: Nintendo mostra detalhes sobre jogo inédito para Switch; veja o trailer

O Pokémon Day é uma celebração anual que marca o aniversário da franquia Pokémon. E nesta quinta-feira, 27, a data foi comemorada com um novo 'Pokémon Presents', evento online que traz anúncios sobre novos jogos, atualizações e colaborações. A Nintendo, na boca da estreia do Switch 2, trouxe novidades bastante aguardadas pelos fãs.

O maior anúncio do evento foram os detalhes de Pokémon Legends Z-A. Os três iniciais do game serão pokemons já conhecidos pelos fãs da marca: Chikorita, Tepig e Totodile, e a dinâmica de captura será bem semelhante ao Pokémon Legends Arceus. AZ e Floette, de Pokémon X e Y, retornam como NPCs. As Mega Evoluções e mecânicas de batalha também foram apresentadas pela primeira vez no trailer (veja abaixo).

Esse é o segundo spin-off da série Pokemon Legends e, segundo a Nintendo, estará disponível para o Switch no final de 2025. A gigante japonesa não confirmou, no entanto, se o jogo chegará exclujsivo para o Switch 2.

Veja o trailer de Pokémon Legends Z-A

Novas cartas de Arceus

O Pokemon Day 2025 trouxe também alguns "presentinhos" para os fãs de Pokémon TCG Pocket. Nesta sexta-feira, 28, chega um novo boost do Arceus para o game gratuito para smartphones.