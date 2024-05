Ian Gelder, ator de 'Game of Thrones', morre aos 74 anos

Ian Gelder, ator britânico conhecido por seu papel como Kevan Lannister em "Game of Thrones", morreu nesta terça-feira, 7, aos 74 anos. O anúncio do óbito foi feito pelo ator Ben Daniels, marido do artista.

Gelder lutava contra o câncer no ducto biliar desde dezembro, e Daniels havia interrompido sua carreira para cuidar dele. A rapidez do desfecho foi uma grande surpresa, lamentou o companheiro do ator.

“É com enorme tristeza e com o coração partido em um milhão de pedaços que deixo este post para anunciar o falecimento do meu querido marido e companheiro de vida Ian Gelder”, escreveu Daniels.

“Ele era o ser humano mais gentil, generoso e amoroso”, acrescentou Daniels em homenagem ao marido. Os dois estavam juntos há pelo menos 30 anos.

Ao longo de sua extensa carreira, Gelder deixou sua marca em diversos programas de TV, incluindo "Torchwood", "His Dark Materials" e "Doctor Who". No entanto, foi sua atuação marcante como Kevan Lannister que o tornou reconhecido internacionalmente, participando de quatro temporadas da icônica série "Game of Thrones" (HBO).

Além de seu trabalho na televisão, Gelder era um respeitado ator teatral, com papéis memoráveis, como Antonio em "O Mercador de Veneza" e o Duque de Clarence em "Ricardo III", na Royal Shakespeare Company (RSC).