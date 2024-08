Como usar a técnica de storytelling para se destacar em apresentações

O storytelling é uma ferramenta poderosa para capturar a atenção do público e tornar suas apresentações mais envolventes e memoráveis. Incorporar histórias em suas apresentações pode transformar dados secos e informações complexas em mensagens impactantes e fáceis de entender. A seguir, exploramos como você pode usar a técnica de storytelling para se destacar em suas apresentações, utilizando cinco estratégias eficazes, segundo o site Business Community:

1. Comece a apresentação com uma história

Existem muitas maneiras de começar uma apresentação, mas uma das mais eficazes é iniciar com uma história. Uma narrativa cativante no início pode atrair imediatamente a atenção do público e criar uma conexão emocional.

Por exemplo, você pode perguntar: "Você já experimentou aquela sensação quando é convidado para um jantar e, ao servirem a sobremesa, os anfitriões decidem mostrar as fotos das últimas férias?" Esse tipo de pergunta instiga a curiosidade e prepara o público para uma história pessoal que torna a apresentação mais acessível e envolvente. Começar com uma história ajuda a definir o tom e a preparar o público para o que está por vir.

2. Use fotos e vídeos de pessoas reais

Imagens e vídeos têm um impacto visual forte e podem tornar sua história mais real e pessoal. Compartilhar fotos, vídeos e até mesmo trechos de reportagens que mostram pessoas reais em situações relevantes para o tema da sua apresentação pode criar uma conexão mais profunda com o público.

Por exemplo, ao apresentar o impacto de uma tempestade de gelo, você pode mostrar vídeos de noticiários, fotos dos danos causados e depoimentos de pessoas afetadas. Isso não apenas humaniza os dados mas também torna a apresentação mais autêntica e envolvente, facilitando a empatia e o entendimento por parte do público.

3. Encontre um herói com quem o público possa se identificar

Todo storytelling poderoso precisa de um herói — alguém com quem o público possa se identificar e torcer durante a história. Identificar e destacar um personagem central que personifique os desafios e as conquistas abordadas na sua apresentação pode tornar sua narrativa mais cativante.

Por exemplo, ao falar sobre uma crise enfrentada por sua empresa, você pode destacar os funcionários que se esforçaram ao máximo para resolver os problemas. Convide-os a se levantar e receba uma salva de palmas, ou mencione como suas ações foram cruciais para superar os desafios. Isso não só valoriza a equipe mas também cria um vínculo emocional com o público.

4. Introduza o conflito

Toda boa história precisa de conflito — desafios que o herói deve enfrentar e superar. Em suas apresentações, é importante mostrar não apenas os sucessos, mas também as dificuldades enfrentadas no caminho. Descreva os obstáculos e as soluções encontradas para resolvê-los, criando uma narrativa que prende a atenção do público.

Por exemplo, ao narrar a resposta a uma crise, como um desastre natural, detalhe os problemas encontrados, como a incapacidade dos clientes de entrarem em contato com a empresa ou os riscos de segurança enfrentados pelas equipes. Mostrar como os desafios foram superados dá profundidade à história e destaca a resiliência e a capacidade de adaptação da equipe.

5. Use estatísticas que o público possa entender

Estatísticas podem ser poderosas, mas é importante apresentá-las de uma maneira que o público possa compreender facilmente. Comparações e analogias podem ajudar a ilustrar a magnitude de um problema ou o impacto de uma solução de forma clara e acessível.

Por exemplo, ao descrever a quantidade de chamadas recebidas por um call center durante uma crise, você poderia dizer: "Se todos os atendentes de todas as concessionárias de energia do país estivessem trabalhando para nós, ainda assim só conseguiriam atender metade das chamadas que recebemos." Isso contextualiza os números, tornando-os mais fáceis de entender e mais impactantes para o público.

Por que deve conhecer essas técnicas

O uso de storytelling em apresentações é uma estratégia poderosa para capturar a atenção do público e transmitir mensagens de maneira clara e memorável. Ao começar com uma história, usar imagens e vídeos, encontrar um herói, introduzir o conflito e apresentar estatísticas de forma acessível, você pode transformar suas apresentações em narrativas envolventes que ressoam com seu público. Com essas técnicas, suas apresentações não serão apenas informativas, mas também inspiradoras e impactantes.