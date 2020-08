Ator de Game of Thrones diz que assinaria petição para refazer série

Não foi só boa parcela dos fãs que não gostaram do final de Game Of Thrones. O desfecho da oitava e última temporada da série da HBO, que foi ao ar no ano passado, também não agradou alguns atores como Charles Dance, que interpretou o personagem Tywin Lannister na trama.

Em entrevista ao site americano Pop Culture, Charles disse que embora respeite a produção e os criadores de Game Of Thrones, ficou desapontado com o final da série. “Acho que David e Dan elevaram o nível dos roteiros para televisão. São fenomenais. Mas a coisa toda acabar como um comitê, eu pensei, ‘Hmm, não’. Diria que fiquei um pouco desapontado com isso”, disse em relação aos roteiristas David Benioff e Dan Weiss.

O ator afirmou ainda que caso existisse uma petição para refazer o final da série que foi ao ar entre 2011 e 2019, ele assinaria.

“Bem, se houvesse uma petição eu assinaria. Quer dizer, eu assisti. Continuei assistindo a série mesmo depois de ter sido morto no banheiro. Porque eu simplesmente o considerava uma série de TV fantástica, sabe? Tive muita sorte em fazer parte disso. Havia enredos que gostaria de saber o que aconteceria com essas pessoas! Sei que o final deixou muita gente satisfeita e também desapontou muita gente, e temo fazer parte do segundo grupo”, disse.

Atualmente, todas as temporadas de Game Of Thrones estão disponíveis no HBO GO, streaming do canal de televisão. A série fez tanto sucesso que a HBO já trabalha em uma trama derivada, que se chamará “House of the Dragon”, inspirada no livro “Fogo e Sangue”.