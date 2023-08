Gosta de cultura japonesa? Confira 5 séries de animação que conquistaram os brasileiros

Desde o início dos anos 90, os animes têm feito bastante sucesso no Brasil. Conhecidas por suas narrativas cativantes e universos fantásticos, as animações japonesas se destacam em diferentes meios de entretenimento, desde a televisão até plataformas de streaming. Com isso, o acesso aos animes se tornou mais amplo e fácil para o público brasileiro.

Desenhos que fizeram parte da infância da maioria das pessoas da geração Z se tornaram verdadeiros ícones culturais e despertaram o interesse de novas gerações. Pensando nisso, selecionamos 5 séries de animação japonesa que são sucesso no Brasil para você assistir a elas. Confira!

1. Pokémon

Ash Ketchum é um corajoso garoto da cidade de Pallet que sonha se tornar um mestre Pokémon. Ao completar 10 anos, ele finalmente tem a chance de escolher seu primeiro Pokémon, mas chega atrasado na distribuição, e todos os iniciais (Bulbasaur, Charmander e Squirtle) já foram pegos por outros treinadores. O único que sobra é Pikachu, uma criatura elétrica e teimosa que não gosta de ficar dentro da Pokebola.

Apesar do começo turbulento, os dois desenvolvem uma leal amizade. Durante a jornada, Ash faz vários amigos, participa de emocionantes torneios e enfrenta a Equipe Rocket, um grupo atrapalhado que faz de tudo para roubar Pokémons raros. A determinação do garoto em se tornar um mestre Pokémon e a amizade com Pikachu são os alicerces dessa empolgante aventura.

Onde assistir: Netflix.

2. Cavaleiros do Zodíaco

Em “Os Cavaleiros do Zodíaco”, produção também conhecida como “Saint Seiya”, acompanhamos a incrível jornada de cinco jovens guerreiros. Eles são escolhidos para proteger Saori Kido, a reencarnação de Atena, a deusa grega da sabedoria e da guerra justa. Para enfrentar os inimigos, utilizam a energia interior e o poder do cosmos, além de armaduras inspiradas nas constelações e na mitologia grega.

A série se desenrola em quatro emocionantes fases: a Saga do Santuário, em que os Cavaleiros devem enfrentar perigosos inimigos para proteger a deusa Atena; a Saga de Asgard, na qual uma nova ameaça surge de terras distantes; a Saga de Poseidon, em que uma batalha contra o Deus dos Mares testa a coragem dos guerreiros; e, por fim, a Saga de Hades, em que os Cavaleiros enfrentam o Deus do Submundo em uma batalha que pode determinar o destino do universo.

Onde assistir: Crunchyroll.

3. Dragon Ball Z

“Dragon Ball Z” é uma série de anime cheia de ação e aventura, sequência do clássico “Dragon Ball”. A trama acompanha Goku, um poderoso guerreiro Saiyajin, e seus amigos enquanto enfrentam ameaças cósmicas, como vilões alienígenas e androides assassinos.

Com batalhas épicas e transformações impressionantes, eles lutam para proteger a Terra e o universo, desvendando segredos sobre suas origens e poderes. Uma jornada emocionante repleta de desafios e crescimento pessoal que conquista fãs em todo o mundo.

Onde assistir: Globoplay.

4. Naruto

Baseada no mangá de Masashi Kishimoto, a série “Naruto” conta as aventuras de Naruto Uzumaki, um jovem órfão que vive na Aldeia da Folha e sonha em se tornar o quinto Hokage, o líder mais poderoso e respeitado da vila. Ao se graduar como ninja, o garoto descobre que tem um demônio raposa selado dentro de si. Seu pai, o quarto Hokage, aprisionou a raposa no próprio filho quando a entidade ameaçava destruir a Aldeia da Folha, sacrificando assim a própria vida.

Ao lado de seus colegas, Naruto embarca em missões desafiadoras para proteger a aldeia e se tornar um ninja ainda mais forte. O anime tem uma história envolvente sobre amadurecimento, perseverança e busca por sonhos, conquistando o coração do público com batalhas épicas e personagens carismáticos.

Onde assistir: HBO Max e Netflix.

5. Yu-Gi-Oh!

“Yu-Gi-Oh!” é uma série de anime que acompanha a vida de Yugi Muto, um jovem tímido, mas ótimo jogador de cartas. Ao solucionar um quebra-cabeça antigo, o garoto desencadeia o espírito de um faraó em seu interior, dando origem a dois lados de sua personalidade. Conhecido por seu alter ego “Yami Yugi”, ele se envolve em emocionantes duelos de Monstros de Duelo.

Ao lado de seus amigos, enfrenta desafiantes adversários e luta contra forças sombrias que buscam poderosos artefatos mágicos. A série combina amizade, estratégia e mistério, cativando o público com ação emocionante e duelos estratégicos de tirar o fôlego.

Onde assistir: Crunchyroll e Netflix.