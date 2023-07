A Geração Z: Os futuros líderes conectados e transformadores

Por Diego Cidade, fundador da Academia do Universitário

A Geração Z é conhecida por ter crescido em um mundo altamente conectado e digital, o que moldou suas perspectivas e expectativas em relação à liderança. Ao compreender as características únicas dessa geração em relação à liderança, os líderes atuais e futuros estarão melhor equipados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades apresentadas por esses jovens.

Qual é a sua importância como futuros líderes?

Com suas habilidades tecnológicas, mentalidade empreendedora, valorização da diversidade e preocupação com o propósito, eles têm o potencial de impulsionar a inovação, promover a inclusão e construir organizações mais responsáveis. À medida que a Geração Z assume posições de liderança, é essencial que as empresas e os líderes atuais estejam abertos a suas perspectivas e estejam dispostos a colaborar e aprender com essa geração talentosa e dinâmica.

Crescendo em um ambiente altamente digital, esses jovens têm um domínio natural das novas tecnologias e mídias sociais. Essa habilidade é uma vantagem significativa no mundo dos negócios, pois a transformação digital está moldando a maneira como as empresas operam. Além disso, é uma geração conhecida por sua mentalidade empreendedora. Esses jovens cresceram vendo exemplos de startups de sucesso e empreendedores que se destacaram por sua criatividade e ousadia. Como resultado, muitos membros têm um forte desejo de criar seu próprio caminho e de contribuir com algo significativo para o mundo.

Um ponto importante é que valorizam a diversidade e a inclusão. Essa geração cresceu em um mundo cada vez mais globalizado e multicultural, e estão comprometidos com a criação de ambientes de trabalho mais diversos e inclusivos. Como futuros líderes, eles têm a capacidade de promover a diversidade de pensamento, abraçar diferentes perspectivas e construir equipes mais colaborativas e produtivas.

E quais são suas expectativas em relação à liderança?

Autenticidade: Valorizam líderes autênticos, que sejam genuínos e transparentes. Eles desejam líderes que sejam verdadeiros consigo mesmos e que demonstrem autenticidade em suas ações e comunicações.

Colaboração e participação: Cresceram em um mundo altamente conectado e colaborativo. Eles esperam líderes que valorizem a colaboração e incentivem a participação ativa de todos os membros da equipe. A liderança compartilhada, em que as ideias e opiniões de todos são valorizadas, é especialmente importante para a Geração Z.

Comunicação aberta e transparente: Valorizam uma comunicação clara, aberta e transparente por parte dos líderes. Eles desejam líderes que sejam acessíveis, que compartilhem informações relevantes e que estejam dispostos a ouvir as opiniões e preocupações dos membros da equipe.

Feedback constante: A Geração Z cresceu em um ambiente onde o feedback é uma parte integrante do aprendizado e desenvolvimento. Eles esperam líderes que forneçam feedback contínuo e construtivo, reconhecendo suas contribuições e fornecendo orientações para melhorias.

Propósito e impacto social: Estão sempre buscando um senso de propósito em seu trabalho e espera que os líderes compartilhem essa visão. Eles valorizam líderes que se preocupam com questões sociais e ambientais, e que trabalham para criar um impacto positivo na sociedade.

Oportunidades de desenvolvimento: Uma geração ávida por aprendizado e desenvolvimento contínuo. Eles esperam líderes que ofereçam oportunidades de crescimento profissional, como treinamentos, mentoria e projetos desafiadores que os ajudem a expandir suas habilidades e conhecimentos.

Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal: A Geração Z valoriza um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Eles esperam que os líderes promovam uma cultura de trabalho flexível e sejam sensíveis às necessidades de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos membros da equipe.

E quais são as dificuldades?

Transição de papéis: A transição de ser liderado para liderar pode ser desafiadora. Eles podem enfrentar dificuldades em se ajustar a um novo conjunto de responsabilidades e expectativas, incluindo a gestão de equipes, tomada de decisões e resolução de conflitos.

Gestão de gerações mais antigas: Esses jovens podem encontrar dificuldades em gerenciar equipes multigeracionais, especialmente com membros mais velhos que podem ter experiência e perspectivas diferentes. Há possibilidade de surgirem conflitos relacionados a diferenças de valores, expectativas e estilos de trabalho.

Estereótipos negativos: A Geração Z pode enfrentar estereótipos negativos, como serem rotulados como "nativos digitais" com falta de habilidades sociais ou experiência prática. Esses estereótipos podem afetar a percepção de sua capacidade de liderança por parte de outros colegas e superiores.

Busca por equilíbrio: Sempre valorizam um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. No entanto, ao assumir cargos de liderança, eles podem enfrentar desafios para manter esse equilíbrio, especialmente quando as demandas de liderança exigem um maior investimento de tempo e energia.

Desenvolvimento de habilidades interpessoais: Embora essa geração seja altamente conectada digitalmente, eles podem enfrentar desafios no desenvolvimento de habilidades interpessoais. A liderança eficaz envolve a capacidade de se comunicar, colaborar e influenciar os outros, o que requer um aprimoramento dessas habilidades.

Pressão por resultados rápidos: A Geração Z cresceu em uma era de gratificação instantânea e pode ter expectativas de resultados rápidos. No entanto, a liderança eficaz muitas vezes requer paciência, perseverança e a capacidade de lidar com desafios e incertezas a longo prazo.

