'Anora', vencedor de cinco Oscars, estreia na Netflix nesta sexta-feira, 23

"Anora", grande vencedor do Oscar de 2025, chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira, 23. Escrito e dirigido por Sean Baker, o longa conquistou cinco estatuetas na premiação, incluindo as de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz, para Mikey Madison.

A comédia dramática acompanha uma jovem dançarina erótica do Brooklyn, em Nova York, que se casa impulsivamente com o filho de um oligarca russo.

O que começa como uma oportunidade de mudar de vida logo se transforma em uma sequência de conflitos quando a família do rapaz tenta anular o casamento. Com humor ácido, tensão e crítica social, o filme combina romance e drama para questionar as relações de poder e as diferenças de classe.

Qual é a história de 'Anora'?

A trama acompanha Ani, apelido de Anora Mikheeva, uma jovem de 23 anos que trabalha em uma boate e enfrenta dificuldades financeiras. Sua rotina muda quando conhece Ivan Zakharov, filho de um poderoso oligarca russo que está nos Estados Unidos para estudar, mas prefere aproveitar a vida com festas e ostentação.

Os dois se aproximam e acabam se casando em um impulso. Para Ani, a união representa a possibilidade de construir uma vida diferente. O cenário muda quando os pais de Ivan descobrem o casamento e enviam pessoas para tentar desfazê-lo.

A partir daí, a protagonista precisa enfrentar uma situação cada vez mais caótica, enquanto seu sonho de uma vida confortável entra em conflito com os interesses da família do marido. Entre momentos cômicos e situações dramáticas, o longa apresenta uma história sobre dinheiro, poder, expectativas e vulnerabilidade.

Quantos Oscars 'Anora' ganhou?

'Anora' recebeu seis indicações ao Oscar de 2025 e venceu cinco categorias, consolidando-se como o principal destaque da cerimônia. O filme levou os prêmios de:

Melhor Filme

Melhor Direção: Sean Baker

Sean Baker Melhor Atriz: Mikey Madison

Mikey Madison Melhor Roteiro Original: Sean Baker

Sean Baker Melhor Edição: Sean Baker

A produção se destacou pelo trabalho de Baker, que acumulou quatro estatuetas na mesma edição, e pela atuação de Madison, que interpreta a protagonista.

Quem é Mikey Madison, protagonista de 'Anora'?

Mikey Madison interpreta Ani, personagem central do longa. Para o papel, a atriz se dedicou a aprender russo e a treinar pole dance, habilidades que ajudaram a construir a rotina da protagonista.

Madison também filmou as cenas de luta da personagem sem recorrer a dublês, segundo o material de divulgação fornecido. Sua atuação foi um dos destaques da temporada de premiações e garantiu a ela o Oscar de Melhor Atriz.

Qual é o estilo do filme?

Dirigido por Sean Baker, 'Anora' combina comédia, drama e crítica social. O filme acompanha a trajetória de uma mulher que tenta transformar uma oportunidade inesperada em uma saída para suas dificuldades financeiras, mas acaba envolvida em uma disputa na qual os interesses de pessoas muito mais poderosas pesam sobre seu futuro.

Produzido com um orçamento de aproximadamente US$ 6 milhões, o longa conquistou espaço na temporada de premiações com uma narrativa que alterna humor, tensão e momentos emocionalmente intensos.

Assista ao trailer de 'Anora'

Quando 'Anora' estreia na Netflix?

'Anora' chega à Netflix na sexta-feira, 23 de outubro de 2026. O filme integra a programação de lançamentos do mês da plataforma, que também inclui produções de terror, títulos de franquias conhecidas e novas temporadas de séries populares.

Entre os destaques de outubro estão Nosferatu, disponível desde 2 de outubro, e Pecadores, que entrou no catálogo no dia 4. Para 23 de outubro, a programação também prevê a chegada dos três filmes da trilogia moderna de Star Trek.

A lista de séries do mês inclui a quarta temporada de A Diplomata, a terceira temporada de Ninguém Quer e a quarta parte de Lupin.