Faustão doente? Apresentador pode passar por transplante de coração; entenda

O apresentador de televisão Fausto Silva, conhecido como Faustão, pode passar por um transplante de coração. Segundo boletim médico divulgado no último domingo, 20, pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, houve agravamento do quadro de insuficiência cardíaca e, por isso, a cirurgia passou a ser indicada pela equipe que o acompanha no tratamento desde 2020.

Ainda de acordo com o boletim, Faustão está passando por diálise [filtração do sangue] e recebendo medicação para ajudar a dar força ao coração no bombeamento do sangue.

“Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso”, detalha o comunicado. O apresentador tem 73 anos e está internado desde o último dia 5.

Entenda o caso

Faustão deu entrada na unidade de saúde em 5 de agosto, mas a hospitalização foi mantida em segredo ao longo da semana. A informação sobre o estado de saúde dele foi confirmada recentemente por sua esposa, Luciana Cardoso.

Embora ela não tenha dado muitos detalhes à imprensa, pessoas próximas à família de Fausto Silva disseram que, antes da internação, o apresentador havia se queixado de problemas urinários e decidiu fazer exames.

Em nota, a equipe médica do Einstein explicou que o quadro do apresentador é estável e que ele está recebendo cuidados intensivos.

Faustão está trabalhando?

Fausto Silva, de 73 anos, está fora da televisão desde que encerrou seu contrato com a Band, em junho. Ele já havia sido internado no Albert Einstein em 2021, pouco antes de deixar a TV Globo.

Na época, ele alegou que tinha infecção urinária e precisou ficar hospitalizado por uma semana.

O apresentador estava com a família em Miami, nos Estados Unidos, e voltou ao Brasil recentemente. Ele estava se preparando para aparecer na última edição de seu programa "Faustão na Band", que vai ao ar na próxima sexta-feira, 18.

(Com Agência Brasil)