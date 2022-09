Rock in Rio: show de Justin Bieber será adiantado neste domingo; confira novos horários

O Rock in Rio anunciou mudanças em horários dos shows que vão acontecer nos palcos Mundo e Sunset neste domingo, 4 de setembro. O principal motivo, apontado pelo jornal O Globo, é o adiantamento da apresentação do cantor Justin Bieber, antecipado em mais de uma hora em relação ao cronograma original.

Veja os novos horários:

Justin Bieber: show marcado inicialmente para 00h10 de 05/09 será realizado às 23h.

Demi Lovato: show marcado inicialmente para 22h20 será realizado às 20h30

Iza: show marcado para 20h10, agora será realizado às 18h25

Gilberto Gil: 21h55 é o novo horário

Justin Bieber 'não vem mais'? Rumores sobre cancelamento de shows permanecem

Informações obtidas pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, apontam que o cantor teria cancelado todas as apresentações na América Latina previstas para setembro, alegando questões de saúde mental. Em São Paulo, Bieber se apresentaria nos dias 14 e 15 deste mês. A informação chegou a ser confirmada durante a cobertura ao vivo do Multishow pela apresentadora Ana Clara:

De acordo com o Multishow, o Justin Bieber cancelou os shows de SP. pic.twitter.com/nc9dYp0cPq — POPline 🎧 (@POPline) September 4, 2022

Por enquanto, ainda não há nenhuma outra confirmação nos canais oficiais do cantor e nem por parte da T4F, responsável pelo show em São Paulo.