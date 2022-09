Até quando vai o Rock in Rio 2022?

Após dois anos sem apresentações na Cidade do Rock, mais de 140 bandas e cantores divididos em 5 palcos retornam para a 9ª edição do Rock in Rio, que terá ao todo 7 dias de apresentações.

O primeiro fim de semana acaba de terminar, marcado por shows de Iron Maiden, Justin Bieber e Gilberto Gil, mas ainda tem muito festival para acontecer.

O segundo e último final de semana começa nesta quinta-feira, 8 de setembro, e termina no dia 11 de setembro. Veja as atrações que devem tocar:

8 de setembro (quinta-feira)

Palco Mundo

Guns N’ Roses

Måneskin

The Offspring

CPM22

Palco Sunset

Jessie J

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat

Palco Supernova

Francisco, El Hombre

O Grilo

Scatolove

Cali

Espaço Favela

TH4I convida Lia Clark

Drenna

Izrra

LEIA TAMBÉM:

9 de setembro (sexta-feira)

Palco Mundo

Green Day

Fall Out Boy

Billy Idol

Capital Inicial

Palco Sunset

Avril Lavigne

1985: A Homenagem (Ivan Lins, Elba Ramalho, Blitz, Alceu Valença e Pepeu Gomes recebem Luisa Sonza, Liniker, Agnes Nunes, Xamã e Andreas Kisser)

Jão

Di Ferrero e Vitor Kley

Palco Supernova

Supercombo

Castello Branco

Sebastianismos

Number Teddie

Espaço Favela

MD Chefe e Domlaike

Choice

Marvvilla

10 de setembro (sábado)

Palco Mundo

Coldplay

Camila Cabello

Bastille

Djavan

Palco Sunset

CeeLo Green

Maria Rita

Gilsons convida Jorge Aragão

Bala Desejo

Palco Supernova

Jovem Dionísio

Daparte

João Napoli convida Ananda

Mackaco

Espaço Favela

Ferrugem convida Thiaguinho

Orochi

El Pavuna

11 de setembro (Domingo)

Palco Mundo

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Rita Ora

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Ludmilla

Macy Gray

Power! Elza Vive (Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz)

Liniker convida Luedji Luna

Palco Supernova

Priscilla Alcântara

Bianca

Mariah Nala

Muse Maya

Espaço Favela

Lexa

Azzy

Ella Fernandes

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.