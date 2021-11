Família de Maradona quer processar clube italiano por homenagem; entenda

O Napoli, clube da elite do futebol italiano, pode ser processado pela família do craque argentino Diego Maradona. No último domingo, 7, o time estreou um novo uniforme em homenagem ao jogador que marcou história no clube.

O uniforme tem uma imagem enorme da impressão digital do argentino e o rosto do craque estampado. O Napoli planeja utilizar a versão especial nos seus jogos em novembro, mês que marca um ano da morte do maior jogador da história do clube.

A atitude do clube não foi bem recebida pela família do argentino. Segundo Diego Júnior, um dos filhos de Maradona, a autorização para uso da imagem do jogador não foi concedida pela família. "A camisa de homenagem ao meu pai é um motivo de orgulho, mas lamento a falta de consideração do Napoli. Nós, herdeiros legítimos, nunca estivemos envolvidos nisto e não demos o aval para esta operação".

O filho de Maradona disse que o ex-agente do craque, Stefano Ceci, deu autorização. Ele, porém, não tinha mais autonomia de representar o jogador e por isso a família irá tomar medidas legais. "Foi considerado válido um contrato que já não existe e, portanto, vamos tomar medidas legais. É estranho que um clube sério como o Napoli tenha dado crédito a essa pessoa", concluiu Diego.

Além da família do jogador, a empresa Sattvica SA, de outro ex-agente de Maradona, Matías Morla, promete ir aos tribunais pela nova camisa do clube. A empresa alega que tem autorização para explorar as marcas vinculadas a Maradona. “O Napoli não pediu autorização quando batizou o seu estádio em homenagem a Diego Maradona, mas isso foi entendido como uma homenagem. No caso da camisa, há uma óbvia motivação de lucro”, informou a empresa.

As camisas foram colocadas à venda pelo Napoli e se esgotaram em apenas cinco horas.

Maradona fez história no Napoli. O argentino atuou no clube entre 1984 e 1991, conquistando pela primeira vez o campeonato italiano em 1987, novamente em 1990, além de uma Copa da Itália em 1987 e uma Copa da Uefa em 1991, e a ser um dos maiores esquadrões europeus entre o fim dos anos 80 e início dos anos 90.