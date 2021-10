Facebook: instabilidade é risco de perder mais de R$ 1 mi por minuto

Com um faturamento diário de 1,7 bilhão de reais, segundo dados do balanço do segundo trimestre de 2021, o Facebook corre o risco de perder receita de 72,3 milhões de reais por hora, ou 1,2 milhão de reais por minuto ao ter seus serviços digitais fora do ar. Esta segunda-feira é marcada por uma queda global dos serviços da empresa, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp.

A empresa se pronunciou dizendo estar ciente dos problemas de instabilidade e está trabalhando para resolvê-los.

O Facebook tem sua principal fonte de receita no mercado publicitário. A empresa tem mais de 10 milhões de anunciantes ativos em suas plataformas digitais.

As restrições sanitárias para conter a pandemia de covid-19, que levou muitas pessoas a passar mais tempo em casa e na internet, fez a receita do Facebook atingir 29 bilhões de dólares, um salto de 56% entre abril e junho deste ano, em comparação com o mesmo período no ano passado.

Na bolsa americana, o Facebook tem suas ações em queda hoje.