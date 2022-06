Entenda por que Lightyear foi banido na Arábia Saudita

A animação Lightyear, da produtora Pixar, foi banida da Arábia Saudita, devido a um beijo entre personagens do mesmo sexo. A informação foi divulgada pelo jornal The Hollywood Reporter, nesta segunda-feira, 13.

Segundo o portal, a cena envolvendo a personagem Hawthorne e sua parceira, foi originalmente cortada do filme, mas reintegrada após declarações de funcionários da Pixar, que alegaram, segundo eles, censura à "afeição abertamente gay”.

O órgão regulador de mídia dos Emirados Árabes Unidos, anunciou que o filme com lançamento previsto para 16 de Junho no país, não foi licenciado para exibição pública, devido a o que foi considerado “violação dos padrões de conteúdo e mídia do país''.

Essa não é a primeira vez que algum filme é censurado em países do golfo. Existe uma lista crescente de grandes recursos da Disney que enfrentaram problemas com cenas envolvendo referências ou tópicos LGBT, devido à homossexualidade ser oficialmente ilegal em toda a região.

A animação estreou no Brasil dia 2 de Junho e conta a história por trás do personagem famoso do filme Toy Story, Buzz Lightyear.

