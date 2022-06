Nove anos do BTS: Confira os 10 maiores sucessos no aniversário da banda de K-Pop

O grupo sul-coreano BTS completa nove anos da sua estreia oficial, nesta segunda-feira,13. Um dos maiores grupos do gênero K-pop, coleciona diversos hits nesse período e se tornou um fenômeno mundial.

O nome do grupo em coreano, significa “Bangtan Sonyeondan”, traduzido para o português, "escoteiros à prova de balas". O primeiro álbum da banda “Skool Luv Affair” foi ao ar em 2014, com os hits “Boy In Luv” e “Just One Day”. Logo depois, o grupo lançou Dark & Wild, com os sucessos Danger e War of Hormone.

Em março deste ano, a revista Rolling Stones publicou uma lista com os 100 maiores sucessos do grupo, detalhando os motivos de cada escolha. Em primeiro lugar apareceu a música “Spring Day” do álbum “You Never Walk Alone”, que segundo a revista, traz impacto emocional, transcendendo país, cultura e idioma.

Uma surpresa que chamou a atenção de muitos fãs, foi a faixa Dynamite, do álbum “Dynamite (Remix)", estar em 46º posição no ranking. O hit lançado em 2020, possui 1,4 bilhões de visualizações no Youtube, se tornando um dos maiores sucessos do grupo.

Confira abaixo o TOP 10:

1 – “Spring Day”

2 – “Save Me”

3 – “Ddaeng”

4 – Burning Uo (Fire)

5 – “Sliver Spoon (Baepsae)

6 – “Dimple”

7 – “Black Swan”

8 – “Blood Sweat & Tears”

9 – “I Need U”

10 – “Dope”

