Em teste, hackers invadem iPhone 13 em 15 segundos

Na competição de segurança da informação Tianfu Cup, realizada na China, hackers conseguiram contornar as proteções da Apple no iPhone 13, com o sistema operacional iOS 15, em apenas 15 segundos. O time que realizou esse feito foi o Kunlun Lab. Os integrantes receberão um prêmio de 180.000 dólares, cerca de 1 milhão de reais em valores atuais.

O maior prêmio concurso foi obtido por outra equipe, chamada Team Pangu, que conseguiu realizar, à distância, o processo conhecido como jailbreak. Após o procedimento, o aparelho passa a permitir a instalação de aplicativos que não são da App Store, a loja oficial da Apple para o iPhone. O prêmio concedido ao time foi de 300.000 dólares, cercade 1,7 milhão de reais.

Outras categorias de hacking do concurso Tianfu Cup 2021 incluíram o navegador Chrome, Windows 10, Microsoft Exchange e Adobe PDF Reader.

As falhas desse tipo de concurso não são reveladas ao público para evitar problemas de segurança da informação para os consumidores. Antes de essas falhas se tornarem públicas, as empresas precisam corrigi-las.