Elon Musk fora da Tesla? Bilionário afirma que está pensando em se demitir

Na madrugada desta sexta-feira, 10, Elon Musk, bilionário mais rico do mundo e CEO da Tesla, chocou seus seguidores no Twitter ao afirmar que está pensando em largar seu emprego.

"Estou pensando em largar meu emprego e virar um influenciador full-time. O que vocês acham?", escreveu Musk para seus mais de 60 milhões de seguidores no Twitter.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Musk, que frequentemente utiliza seu Twitter para declarações polêmicas, não deu mais detalhes sobre seus planos fora do cargo de liderança da Tesla ou como seria essa possível demissão. O bilionário, porém, afirmou publicamente em uma reunião com investidores em janeiro deste ano que espera ser o CEO da Tesla por "vários anos".

Vale lembrar que, anteriormente, Musk já havia sido punido pela SEC, órgão regulador do mercado acionário americano, por ter desrespeitado um acordo judicial ao divulgar informações sobre sua empresa nas redes sociais.

Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, Musk acumula um patrimônio na casa dos US$ 280 bilhões e é, atualmente, o diretor executivo da montadora de carros elétricos Tesla.

Além da Tesla, Musk também possui outros empreendimentos na área de tecnologia, como é o caso da SpaceX, com foco na exploração espacial, e da Neurolink, mais recente aposta do empreendedor para tentar entender melhor como o nosso cérebro funciona e criar soluções tecnológicas que conversem com nossas funções cerebrais.

Em resposta a Musk, um de seus seguidores afirmou que seria seu primeiro inscrito caso o bilionário abrisse uma conta na rede Onlyfans, rede social onde usuários comuns podem vender qualquer conteúdo on demand e que ficou famosa por criar um novo mercado de compartilhamento de material pornográfico.

"Talvez eu o faça", respondeu Musk.

maybe i will … — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Essa não é a primeira vez que Musk gera uma discussão no seu Twitter. No mês passado, ele perguntou a seus seguidores da rede se deveria vender 10% de sua participação na montadora de carros elétricos, com o que a maioria concordou. Ele vendeu ações no valor de quase US$ 12 bilhões desde então.