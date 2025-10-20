Pop

É feriado nesta segunda-feira, 20 de outubro? Veja quem tem direito a folga

Dia do Comerciário é celebrado em parte das capitais brasileiras; veja onde há expediente normal

Rua 25 de Março no centro de São Paulo (Eduardo Frazão/Exame)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11h49.

Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 11h52.

Nesta segunda-feira, 20 de outubro, parte do comércio brasileiro está de folga por causa da celebração do Dia do Comerciário.

Apesar de não fazer parte do calendário oficial de feriados nacionais, a data é considerada folga para trabalhadores do comércio em algumas cidades, de acordo com convenções coletivas entre sindicatos e empresários do setor.

Oficialmente, o Dia do Comerciário é comemorado em 30 de outubro, mas a data varia conforme o acordo local.

Em Belo Horizonte (MG) e Natal (RN), por exemplo, a folga foi antecipada para a terça-feira de Carnaval. Em Fortaleza (CE), a comemoração ocorreu em 22 de setembro, e em Teresina (PI), será no dia 27 de outubro. No Rio de Janeiro (RJ), foi estabelecido que o descanso para os trabalhadores do comércio será na terceira segunda-feira de outubro.

Entre as capitais que têm folga nesta segunda-feira, 20, estão:

  • Goiânia (GO)
  • Recife (PE)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Salvador (BA)
  • São Luís (MA)
  • Vitória (ES)

Já em Belém (PA), Boa Vista (RR) e São Paulo (SP), a data será mantida para o dia 30 de outubro.

Em outras capitais, como Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Maceió (AL), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), o Dia do Comerciário não é considerado feriado, e o funcionamento do comércio segue normalmente.

Próximos feriados nacionais de 2025

  • 2 de novembro (domingo) – Finados
  • 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal
Acompanhe tudo sobre:FeriadosComércio

