Policiais fantasiados de Power Rangers prendem suspeito de furtar celulares no Carnaval de SP

Agentes da Polícia Civil fantasiados de Power Rangers prenderam um homem suspeito de furtar celulares durante um bloco de Carnaval na zona sul de São Paulo, neste sábado, 1º. A abordagem aconteceu nas proximidades do Parque Ibirapuera, onde o suspeito e um comparsa agiam no meio dos foliões.

Ao perceberem a movimentação da dupla, os policiais disfarçados realizaram a abordagem. Um dos suspeitos conseguiu fugir, mas o outro foi detido diante do público, que aplaudiu a ação. Com ele, foram encontrados sete celulares roubados dentro de uma bolsa. O homem foi encaminhado ao 27º Distrito Policial.

A investigação apontou que o suspeito faz parte de uma quadrilha que veio ao estado para cometer furtos durante o Carnaval. A partir das informações coletadas, os agentes localizaram um imóvel na Barra Funda, na zona oeste, onde encontraram mais quatro aparelhos roubados e R$ 5 mil em espécie.

Esta é a segunda edição do Carnaval em que a Polícia Civil usa agentes infiltrados nos blocos de rua de São Paulo. A estratégia busca flagrar criminosos que se aproveitam da aglomeração para furtos e roubos.

Polícia Militar prende homem com 15 celulares furtados

Também neste sábado, a Polícia Militar prendeu um homem com 15 celulares furtados em outro bloco na zona sul da capital. A abordagem ocorreu após um folião denunciar o furto de seu aparelho e descrever as características do suspeito.

Os policiais identificaram o homem nas imediações do Parque Ibirapuera e, ao abordá-lo, encontraram os celulares escondidos sob suas roupas. O suspeito foi encaminhado ao 78º Distrito Policial.

Roubos e furtos de celulares caem 62% no pré-Carnaval

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, o pré-Carnaval de São Paulo registrou uma queda de 62% nos casos de roubos e furtos de celulares, segundo dados da Polícia Civil.

Foram registrados 880 boletins de ocorrência no último fim de semana, contra 2.344 no pré-Carnaval de 2023. Os roubos – que envolvem violência ou ameaça – caíram 60%, passando de 802 para 320 casos.

A redução nos números ocorre em meio ao reforço na segurança e ao uso de táticas como agentes disfarçados, que ganharam atenção especial este ano ao vestirem fantasias para se misturar aos foliões.