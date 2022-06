Lady Gaga será Harley Quinn em novo “Coringa”

Lady Gaga deve interpretar Harley Quinn na sequência do premiado “Coringa” (2019), que terá Joaquin Phoenix novamente no papel principal.

De acordo com o Hollywood Reporter, Gaga está na fila para assumir o papel de Quinn, a ex-psiquiatra do Arkham Asylum que aparece regularmente como ajudante e interesse amoroso do Coringa, inimigo do herói Batman. Margot Robbie teve atuação elogiada como a personagem no filme “Esquadrão Suicida” de 2016, bem como em sua sequência de 2021. A versão de Robbie do personagem também foi a figura central do filme de super-heróis de 2020 “Aves de Rapina”.

Nenhum detalhe da trama do filme foi revelado, mas de acordo como Hollywood Reporter, a Harley Quinn do “Coringa 2” “existirá em um universo DC diferente da Harley Quinn de Robbie”. Há ainda boatos de que a sequência será um musical.

O diretor e co-roteirista Todd Phillips postou uma capa do roteiro nas redes sociais na quarta-feira sugerindo que o subtítulo do filme é “Folie à Deux”, uma referência a uma síndrome psiquiátrica na qual um estado delirante é compartilhado por duas pessoas, o que poderia se referir ao papel de Quinn na narrativa do filme.

No mesmo post, Phillips também revelou uma fotografia de Phoenix lendo o roteiro, embora relatórios digam que Phoenix ainda não se comprometeu com o projeto. Segundo o Hollywood Reporter, suas fontes afirmam que “A Warner ainda não fechou um acordo com o ator, com os dois lados envolvidos”, mas é inconcebível que o projeto avance sem sua participação.

LEIA TAMBÉM