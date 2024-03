Dinâmica da semana BBB: veja como vai funcionar a liderança, anjo e paredão

Nesta última quinta-feira, 7, o apresentador Tadeu Schmidt definiu a dinâmica da próxima semana do BBB 24. Após a eliminação de Michel e a expulsão de Wanessa Camargo, o jogo lentamente volta ao rumo com uma Prova do Líder de resistência, Poder Coringa e Prova do Anjo.

Veja como vai funcionar a dinâmica da semana no BBB

Sexta-feira

Vencedor da Prova do Líder será definido;

O Líder irá pré-indicar 5 pessoas para o Paredão.

Sábado

Poder Coringa dará o "poder absurdo" para um participante;

Prova do Anjo acontece com MC Bin Laden fora do jogo depois da consequência da Prova do Líder;

fora do jogo depois da consequência da Prova do Líder; O Anjo estará autoimune e vai imunizar uma pessoa no Paredão de domingo. Somente Yasmin não poderá ser imunizada, também por conta de uma consequência.

Domingo