Dinâmica da semana BBB: veja como vai funcionar a liderança, anjo e paredão

Neste sábado, 24, a casa do BBB 24 está agitada com um novo Poder Coringa e a Prova do Anjo. Os brothers acabaram de voltar de uma prova de resistência, na qual Beatriz foi consagrada líder após ficar 5 horas na prova com a dupla, Isabelle, que recebeu R$ 44.000 pela prova.

A líder Beatriz escolheu Rodriguinho, Fernanda, Giovanna e Michel para serem os pré-indicados do Paredão. Somente um deles será a escolha de Beatriz para a berlinda, mas no domingo eles descobrirão que Isabelle também terá direito a uma indicação.

Leidy Elin deu 2.760 e ganhou o Poder Coringa da semana, que garante a chance de indicar alguém ao próximo Paredão.

Dos primórdios do BBB à luta com Popó: quem é Kleber Bambam?

Que horas começa o BBB 24 hoje? Veja o horário deste sábado, 24

Que horas é a Prova do Anjo do BBB 24?

Veja como vai funcionar a dinâmica da semana no BBB