Gal Gadot, Anne Hathaway e Jonathan Groff: veja os atores que quase participaram de "Barbie"

"Barbie" já se tornou um sucesso nas bilheterias do cinema no mundo inteiro. Protagonizado por Margot Robie, o filme da boneca mais famosa do mundo, se destacou por personagens icônicos e cenários predominantemente rosas.

A produção também trouxe algumas curiosidades, como a "quase" participação de alguns atores renomados. Nomes como de Anne Hathaway, Gal Gadot, Jonathan Groff entre outros, foram cogitados para papeis no filme.

Veja os atores que quase participaram de Barbie

Ammy Schumer

Um filme baseado na famosa boneca Barbie já estava em andamento na Sony, sete anos antes da estreia da versão de Greta Gerwig . O filme tinha Amy Schumer ligada ao projeto, porém em 2017, ela declarou que não seria capaz de estrelar o filme devido a problemas com os horários de trabalho.

Anne Hathaway

Após a saída de Amy Schumer do projeto, Anne Hathaway assinou, em 2018, um contrato para interpretar Barbie. O filme estava marcado para estrear em 2020, porem a produção foi prorrogada. No final daquele ano, a Deadline confirmou que Anne não participava mais do projeto

Gal Gadot

Estrela de Mulher Maravilha, Gal Gadot também teria participação em Barbie. Segundo Margot Robie, que além de atriz foi co-produtora do filme, Gal interpretaria a própria Mulher Maravilha, que inicialmente iria liderar o mundo de Barbie.

Em maio, Margot disse à Vogue: "Gal Gadot tem a energia da Barbie! Ela é extremamente atraente e você não a despreza por sua beleza, pois ela é tão genuinamente sincera, destacou.

Apesar da intenção, por conta de agenda, a atriz não estava disponível para o papel.

Jonathan Groff

O ex-ator de Glee sentiu exatamente o mesmo por perder o papel de Allan (que acabou sendo de Michael Cera). "O querido Jonathan Groff disse: 'Não acredito que estou digitando isso, mas não posso fazer Allan'".

Dan Levy

Outro nome de peso que não esteve na produção, é o de Dan Levy. A diretora de elenco do filme, Allison Jones, disse à Vanity Fair que o ex-ator de Schitt's Creek não conseguiu interpretar Ken porque o elenco teve que filmar por três meses em Londres.