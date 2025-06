Dia dos Namorados: 10 filmes românticos para comemorar a data em casa; veja onde assistir

O Dia dos Namorados é a ocasião perfeita para celebrar o amor ao lado de quem amamos, e se você prefere uma noite tranquila em casa, nada melhor do que um bom filme romântico para deixar a data ainda mais especial.

Dos mais novos aos mais clássicos, os filmes de romance são atemporais e a maior parte deles está disponível nas principais plataformas de streaming do mercado. E se o seu plano é comemorar o Dia dos Namorados longe dos restaurantes lotados, já arruma o sofá e prepara o vinho e a pipoca, porque a EXAME POP separou 10 longas nacionais e internacionais para celebrar a data com a sua cara-metade. E onde assisti-los, claro. Confira:

10 filmes para assistir ao lado de quem ama no Dia dos Namorados

Todos menos Você

Sinopse: Bea e Ben têm um primeiro encontro incrível, mas a atração inicial logo se torna ódio mútuo. Um casamento na Austrália força a aproximação dos dois, que decidem fingir um relacionamento para enganar a família e os amigos.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV (aluguel)

O Amor Não Tira Férias

Sinopse: A norte-americana Amanda Woods tem uma carreira promissora, mas está deprimida porque terminou o relacionamento com o namorado. A inglesa Iris Simpkins é redatora de uma coluna popular e tem pouca sorte com os homens. Durante as festas natalinas, as duas decidem trocar de casa e acabam conhecendo outros homens.

Onde assistir: Globoplay, Prime Video (aluguel), Apple TV (aluguel)

Eduardo e Mônica

Sinopse: Em um dia atípico, uma série de coincidências levam Eduardo a conhecer Mônica em uma festa. Uma curiosidade é despertada entre os dois e, apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. Em Brasília, na década de 1980, esse amor precisa amadurecer e aprender a superar as diferenças.

Onde assistir: Globoplay, Prime Video, Apple TV (aluguel)

Como Perder um Homem em 10 Dias

Sinopse: Ben é um publicitário que aposta com o chefe que faz qualquer mulher se apaixonar por ele em dez dias. Se conseguir, será o responsável por uma cobiçada campanha de diamantes. Andie é uma jornalista que, por causa de uma matéria, está decidida a infernizar a vida de qualquer homem que se aproximar. Os dois se conhecem em um bar e escolhem um ao outro como alvo de seus planos totalmente opostos.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV (aluguel)

Como se Fosse a Primeira Vez

Sinopse: Henry Roth é um veterinário paquerador que vive no Havaí e famoso pelo grande número de turistas que conquista. Seu novo alvo é Lucy Whitmore, que mora no local e por quem Henry se apaixona perdidamente. No entanto, Lucy sofre de falta de memória de curto prazo e se esquece rapidamente de fatos que acabaram de acontecer. Assim, Henry é obrigado a conquistá-la, dia após dia, para ficar ao seu lado.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Apple TV (aluguel)

O Homem do Futuro

Sinopse: Zero é um cientista ridicularizado cuja última invenção o levou ao passado, lhe dando a chance de refazer sua vida. De volta à época de faculdade, ele reencontra Helena, sua paixão, mas acaba interferindo em acontecimentos do futuro. Agora, Zero precisa consertar o futuro sem perder Helena de novo.

Onde assistir: Prime Video (aluguel), Apple TV (aluguel)

500 Dias com Ela

Sinopse: Um romântico escritor se surpreende quando sua namorada Summer termina o namoro repentinamente. Com isso, ele relembra vários momentos dos 500 dias que passaram juntos para tentar descobrir onde seu caso de amor se perdeu e vai redescobrindo suas verdadeiras paixões.

Onde assistir: Disney+

10 Coisas que eu Odeio em Você

Sinopse: Bianca Stratford é bonita e popular, mas não pode namorar antes que sua irmã mais velha encontre um namorado primeiro. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Kat Stratford. Para resolver a situação, um rapaz interessado em Bianca suborna um amigo com passado misterioso para sair com Kat e, quem sabe, tentar conquistá-la.

Onde assistir: Disney+

Melhor Amigo da Noiva

Sinopse: Tom é um jovem que evita compromissos sérios e tem várias namoradas. Hannah, sua melhor amiga, encontra o homem ideal justamente quando Tom descobre que realmente a ama. No entanto, Hannah pede para ele participar de sua festa de despedida, e Tom aproveita a oportunidade para tentar impedir que o casamento aconteça.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV (aluguel)

O Casamento do Meu Melhor Amigo

Sinopse: Julianne e Michael são ex-namorados que viraram melhores amigos. Eles combinaram que se casariam se ambos continuassem solteiros quando completassem 28 anos. Às vésperas da fatídica data, ela recebe um telefonema do amigo anunciando que está prestes a se casar com outra, a charmosa Kimberly. Julianne se descobre apaixonada por Michael e aceita o convite para ser madrinha, mas com a intenção de reconquistá-lo antes do casamento acontecer.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV (aluguel)