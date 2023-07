Dia dos Avós: 10 dicas de presentes e lembranças para celebrar a data

O Dia dos Avós é comemorado nesta quarta-feira, 26 de julho, e celebra o papel significativo que os avós têm em nossas vidas. Seja com gestos simples e afetuosos ou com presentes que demonstram apreço e gratidão, essa data merece ser celebrada com carinho.

Pensando nisso, reunimos 10 sugestões de presentes que variam desde opções mais econômicas, feitas com carinho pelas próprias pessoas, até ideias de compras para agradar os avós neste dia tão especial.

Dicas de presentes para o Dia dos Avós

1. Plantas e flores:

Os avós, frequentemente, passam longas horas em casa e gostam de encontrar alguma forma de distração. Cuidar de plantas é uma excelente opção para esse propósito. Ser um "pai" ou "mãe" de planta pode ser um desafio, mas é uma tarefa gratificante. Imagine cultivar uma planta e vê-la florescer com o cuidado mútuo? Você pode escolher desde uma bela orquídea até um suculenta, que tem cuidados mais simples.

2. Carta ou poema escrito à mão:

Coloque suas emoções em palavras e escreva uma carta ou poema para seus avós. Essa demonstração de afeto e apreço certamente tocará o coração deles. Se você estiver com dificuldades para começar o texto, não tenha vergonha de usar plataformas de inteligência artificial (como o ChatGPT) para organizar melhor as ideias que você quer passar com a mensagem.

3. Cesta de café da manhã:

Monte uma cesta com as comidas favoritas dos avós, como chocolates, biscoitos e chás. Uma doce maneira de mostrar o quanto você os conhece bem. Aqui, vale lembrar que muitos comerciantes menores preparam cestas especiais para datas como esta — o que pode sair mais em conta.

4. Passeio ou viagem:

Organize um passeio ao ar livre ou um piquenique em um parque agradável. Caso você tenha mais tempo — e dinheiro — vale planejar uma viagem, seja para a praia ou montanhas. Vale perguntar se eles têm algum lugar que gostariam de conhecer ou visitar.

5. Kit de cuidados relaxantes:

Monte um kit com produtos para relaxamento, como velas aromáticas, óleos essenciais e sais de banho. Seus avós merecem um momento de tranquilidade! Caso queira, você pode comprar kits prontos ou personalizar com produtos comprados individualmente.

6. Eletrônicos:

Cada vez mais nossos avós estão nas redes sociais e consumindo conteúdo online. Então, nada melhor do que presenteá-los com um celular novo ou até opções como relógios inteligentes ou tablets.

7. Livro favorito:

Descubra o livro favorito dos avós e presenteie-os com uma edição especial. Outra ideia é presentear com um e-reader, como por exemplo um Kindle.

8. Chocolates:

O consumo de chocolate pode ser muito benéfico para a memória e raciocínio de idosos, por ser uma fonte de magnésio, auxiliando na síntese de proteínas e nas funções muscular e nervosa. Porém, vale ficar atento que esses benefícios estão atrelados a chocolates com alto teor de cacau — e menos açúcar.

9. Jantar especial:

Prepare um jantar especial em casa ou leve-os a um restaurante de sua escolha. Aproveitem esse momento para desfrutar de uma refeição deliciosa e conversar em um ambiente agradável.

10. Presente personalizado com fotos:

Crie um presente personalizado, como uma caneca, almofada ou camiseta, com fotos da família. Isso permitirá que eles carreguem as lembranças de seus entes queridos com eles diariamente.