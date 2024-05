Alerta no RS: Guaíba sobe quase meio metro em 24h e pode atingir nível recorde

As fortes chuvas que atingem novamente o Rio Grande do Sul (RS) desde sexta-feira, 10, já fazem o lago Guaíba, que banha a capital Porto Alegre, subir a níveis críticos. Em 24 horas, o nível do rio subiu quase meio metro. Às 8h de segunda, 13, o nível do lago era de 4,80 metros. No mesmo horário desta manhã, o nível esta em 5,21 metros segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

A previsão é que o Guaíba chegue a 5,40 metros ainda nesta terça, o que seria o maior nível já registrado. O recorde é do dia 6 de maio, quando toda a catástrofe começou, e o lago atingiu o nível de 5,33 metros segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Para se ter ideia, o nível de alerta do lago é 2,5 metros e o de inundação é 3 metros.

"O nível do Guaíba mostrou estabilidade nas últimas duas horas, porém é esperado que volte a subir ao longo do dia devido à chegada do pico da cheia do Taquari. Isso significa que o Guaíba possivelmente irá ultrapassar os níveis da cheia da semana passada. Quanto à Lagoa dos Patos, ela continua com níveis elevados, mas se observa um comportamento de estabilidade, tendendo para declínio lento dependendo da região", informou a Defesa Civil.

Por conta disso, a cidade já se vê em uma corrida contra o tempo para erguer barreiras contra a água. Isso porque, caso o lago Guaíba atinja esses níveis alarmantes, as inundações podem chegar a regiões que não foram alagadas. Também vale destacar que seguem as buscas por moradores que ainda estão em áreas de risco, o que atrapalharia os resgates.

As enchentes já causaram 147 mortes, 806 feridos e 125 pessoas ainda estão desaparecidas. Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas em 450 municípios foram afetadas. A tragédia climática deixou 538.545 desalojados, sendo que 76.884 estão em abrigos. Em relação aos resgates, 76.483 pessoas e 11.002 animais foram resgatados.

Como receber o alerta da Defesa Civil do RS?

Para reforçar as medidas de prevenção, as pessoas podem se inscrever e receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Após isso, uma confirmação será enviada, habilitando o número para receber as informações sempre que forem emitidas.

Além disso, é possível se cadastrar por meio do aplicativo WhatsApp. Para utilizar o serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando no link fornecido. Em seguida, basta interagir com o robô de atendimento enviando uma mensagem simples como "Oi". Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para começar a receber as mensagens enviadas pela Defesa Civil estadual.