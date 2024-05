Mestrado em Comunicação na FGV tem bolsas integrais para profissionais do terceiro setor

A Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV ECMI) acaba de lançar o seu curso de mestrado profissional em Comunicação Digital e Cultura de Dados. A novidade conta com a disponibilização de 25 bolsas de estudos integrais para profissionais do Terceiro Setor, oferecidas pela Fundação Itaú, e uma parceria com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).

De acordo com os organizadores, o objetivo do mestrado, que tem previsão de início no segundo semestre deste ano, é formar profissionais para atuar nas diferentes áreas da comunicação organizacional e promover inovação na cultura de dados das organizações.

“O impacto da Inteligência Artificial, por exemplo, é um dos desafios. Uma inovação muito potente e que pode revolucionar, mas que, em mãos erradas, tem consequências nefastas para a sociedade e o mercado de trabalho. A gente já vem observando isso com o aumento de notícias falsas e manipulação de imagens. Precisamos de profissionais preparados para esse futuro em que o digital vai penetrar ainda mais nosso dia a dia", diz Marco Ruediger, diretor da FGV ECMI.

Impacto social para o terceiro setor

A Fundação Itaú, em parceria com a FGV, busca incentivar e promover o desenvolvimento de profissionais do Terceiro Setor, entre outros, para atender às urgências do Brasil contemporâneo e gerar impacto social. É com esse objetivo que a instituição vai oferecer 25 bolsas integrais para candidatos dessa área:

“Queremos que esse conhecimento, tão necessário quanto atual, que é o da Comunicação Digital, já chegue em profissionais que atuam diretamente com os desafios sociais, ambientais, econômicos e culturais da sociedade. Sabemos que a formação importa em qualquer setor, mas direcioná-los, já nessa primeira turma, para essas instituições é fundamental”, afirma Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú.

A iniciativa visa fortalecer o setor de comunicação organizacional e contribuir para a formação e o desenvolvimento de carreira aos profissionais do Terceiro Setor. "É uma ação que aproxima os cientistas das narrativas, além de fortalecer a causa da comunicação para o bem comum e para a promoção do diálogo", diz Paulo Nassar, presidente da Aberje e professor-titular da USP, onde é coordenador do Grupo de Estudos de Novas Narrativas (GENN-USP).

Sobre o curso

A duração do curso é de 18 meses, dividido em seis trimestres letivos. Por ser realizado em tempo parcial, o mestrado não exige dedicação exclusiva e pode ser conciliado com a carreira profissional dos discentes. O curso é voltado para gestores e comunicadores, sobretudo aqueles que já atuam ou pretendem atuar na área de comunicação digital, e têm como foco a transformação na comunicação e na cultura de dados das organizações.

A edição de 2024 será preferencialmente formada por profissionais do terceiro setor (Institutos, Fundações e Organizações da Sociedade Civil), além de candidatos que atuem diretamente com comunicação em organizações governamentais ou nas áreas de ESG, responsabilidade/sustentabilidade social de empresas privadas.

As inscrições estão abertas até dia 20 de maio.