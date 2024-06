Dia do Cinema Brasileiro: 10 filmes nacionais disponíveis para assistir no streaming

Nesta quarta-feira, 19, é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, como uma homenagem aos filmes que marcaram gerações e representam de forma criativa a realidade e as diversidades culturais do país.

A data também simboliza a luta de cineastas, atores, roteiristas e outros profissionais do setor para consolidar a sétima arte no Brasil e sempre garantir a presença de produções locais nas salas de cinema.

Ao longo da história, vários longas ficaram conhecidos pelo sucesso de bilheteria e críticas, como "O Auto da Compadecida" (2000) e "Bacurau" (2019). Muitos deles ganharam notoriedade em outros países, com destaque no Festival de Cannes, na França. Outros chegaram a concorrer a relevantes prêmios do cinema internacional, principalmente ao Oscar, como foi o caso de "Central do Brasil" (1998) e "Cidade de Deus" (2002).

Origem da data

No dia 19 de junho de 1898, ocorreram as primeiras filmagens cinematográficas no Brasil, marcando um marco na história do cinema nacional. Affonso Segretto, um italiano que se estabeleceu no país, retornou ao Rio de Janeiro após uma temporada em Nova York, trazendo consigo equipamentos para produzir seus próprios curtas-metragens, então chamados de "vistas".

Segretto começou a filmar ainda a bordo do navio Brèsil, capturando imagens da chegada, que se tornariam conhecidas como "Vista da Baía da Guanabara". Embora não haja registros de uma exibição pública do curta na época, a data das filmagens foi escolhida, na década de 1970, como o Dia do Cinema Brasileiro, celebrando seus 126 anos nesta quarta-feira, 19 de junho. Confira a seguir 10 filmes clássicos do cinema brasileiro disponíveis no streaming

Central do Brasil (1998)

Dora é uma ex-professora que sustenta-se escrevendo cartas para pessoas analfabetas, transcrevendo suas mensagens para suas famílias. Contudo, ela não envia as cartas, ficando com o dinheiro para si. Certo dia, Josué, um menino de nove anos, fica sozinho após a morte de sua mãe em um acidente de ônibus. Inicialmente relutante em cuidar dele, Dora decide acompanhá-lo em uma viagem pelo interior do Nordeste à procura do pai de Josué, que ele nunca conheceu.

Onde assistir: Netflix

O Auto da Compadecida (2000)

As aventuras de João Grilo e Chicó, dois nordestinos pobres que sobrevivem aplicando golpes, são sempre repletas de astúcia. Constantemente enganando os moradores de um pequeno vilarejo, eles até mesmo ludibriam o temido cangaceiro Severino de Aracaju, que incansavelmente os persegue pela região.

Onde assistir: Globoplay e Prime Video

Cidade de Deus (2002)

"Cidade de Deus" retrata a violenta realidade de uma favela no Rio de Janeiro. O protagonista, Buscapé, é um jovem pobre com talento para a fotografia, que captura o cotidiano da comunidade através de suas lentes. Em 2004, o recebeu quatro indicações inéditas ao Oscar e se tornou um dos longas brasileiros mais respeitados em todo o mundo.

Onde assistir: Globoplay e Netflix

Ó Pai, Ó (2007)

Em um animado cortiço no centro histórico do Pelourinho, em Salvador, os moradores compartilham tudo, especialmente a paixão pelo carnaval e a antipatia pela síndica do prédio. Nos últimos dias da folia, todos buscam encontrar seu lugar, seja trabalhando ou se divertindo. Incomodada com a festa dos condôminos, a síndica decide cortar o fornecimento de água no prédio.

Onde assistir: Prime Video

Estômago (2008)

Na trama, Raimundo Nonato deixa o Nordeste em busca de uma vida melhor em São Paulo e, por acaso, descobre seu talento para a culinária. Tudo parece ir bem até que uma traição muda o curso de sua vida. Aclamado pela crítica e pelo público, o filme terá uma sequência, prevista para estrear em agosto deste ano.

Onde assistir: Globoplay e Netflix

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014)

Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel chega em seu colégio e conhece Gabriel, novos sentimentos começam a surgir no garoto, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo.

Onde assistir: Netflix, Telecine e Prime Video

Aquarius (2015)

No drama dirigido por Kleber Mendonça Filho, uma jornalista aposentada luta para proteger seu apartamento, onde viveu a vida inteira, do assédio de uma construtora. O objetivo da construtora é demolir o edifício Aquarius para dar lugar a um grande empreendimento.

Onde assistir: Netflix

Que Horas Ela Volta? (2015)

A pernambucana Val mudou-se para São Paulo com o objetivo de proporcionar melhores condições de vida para sua filha, Jéssica. Anos depois, Jéssica liga para Val dizendo que quer ir para a cidade para prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, mas seu comportamento começa a complicar as relações dentro da casa.

Onde assistir: Netflix

Bacurau (2019)

Os habitantes de Bacurau, uma pequena localidade no sertão brasileiro, fazem uma descoberta surpreendente: seu povoado desapareceu dos mapas. Aos poucos, percebem eventos incomuns na região, como aparecimento de drones, assassinatos e o aparecimento de estrangeiros misteriorosos.

Onde assistir: Globoplay

Mariguella (2019)

Baseado em fatos reais, o longa mostra a luta de Carlos Marighella como líder de um grupo de guerrilheiros na tentativa de disseminar sua luta contra a ditadura militar no Brasil. No entanto, a censura desacredita sua revolução. Seu principal antagonista é Lúcio, um policial que o rotula como inimigo público da nação.

Onde assistir: Globoplay