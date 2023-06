Dia de São João: confira as melhores festas juninas de São Paulo para comemorar a data

O período de Festas Juninas de 2023 em São Paulo já começou com diversos eventos pela cidade. Nas próximas semanas, muitas celebrações ocorrerão em diferentes regiões, com shows, quadrilhas, brincadeiras e muitas comidas típicas deste período do ano.

Na cultura popular brasileira, as festas juninas possuem um lugar especial, pois além de valorizarem a cultura do país, também revelam muitos elementos históricos que às vezes passam despercebidos.

Qual é a origem da festa junina?

A festa de São João teve origem na Idade Média, onde a igreja católica começou a substituir os rituais realizados para deuses pagãos por festas dedicadas aos santos.

No dia 24 de Junho era celebrado o solstício de verão no hemisfério norte e a renovação da natureza. Essa data foi assimilada pelos cristãos e passou a representar o Dia de São João, cujas festas eram celebradas no dia anterior.

A festa então ganhou corpo dentro da Igreja Católica, chegando no Brasil pelos portugueses. Inicialmente elas eram chamadas de “festas joaninas”, porém conforme foi passando o tempo e se difundindo no Brasil, passou a ser chamado de “juninas”.

Confira as melhores Festas Juninas de São Paulo neste fim de semana