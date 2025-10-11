De bloco de carnaval a ingresso para jogo: homenagens à Odete Roitman mobilizam o Brasil

A morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch no remake de Vale Tudo, mobilizou as redes sociais e inundou o perfil do luxuoso Copacabana Palace, Ministério Público do Paraná e até o do Estádio Mineirão, em Minas Gerais.

Além da avalanche de memes, a morte da personagem, que aconteceu no último capítulo da novela, também gerou uma onda de homenagens à performance de Debora Bloch, que conseguiu dar uma nova roupagem à vilã, mantendo a acidez que a tornou um ícone da teledramaturgia brasileira.

Bloco “Débora Bloco” desfila no Centro do Rio em alusão ao mistério da personagem

No sábado de manhã (11), centenas de pessoas participaram no Centro do Rio de Janeiro do Débora Bloco, carnaval fora de época convocado nas redes sociais em homenagem ao enigma da morte de Odete Roitman, vilã interpretada por Débora Bloch na novela Vale Tudo.

Os foliões começaram a se reunir por volta das 8h defronte ao edifício Ventura, na Avenida Chile — local que, na trama, funciona como sede da empresa TCA, pertencente à família Roitman.

O cortejo seguiu lentamente pela região central com destino à Glória. Entre os participantes, Camila Pinto destacou sua fantasia: “Passei a madrugada fazendo a fantasia para brincar no bloco. Comprei todo o material no Mercadão de Madureira”, disse, vestida como Odete em caixão.

Um dos idealizadores do bloco, que preferiu não se identificar, explicou que o projeto surgiu do meme: “Geralmente pegamos algo que está em alta para virar meme”. A própria atriz se engajou: ao comentar uma publicação sobre o bloco, escreveu em tom de humor: “Eu iria, se estivesse viva.”

Mas essa não foi a única homenagem feita à atriz.

Hotel Copacabana Palace promete colaborar com "polícia fictícia"

O mistério sobre a morte de Odete Roitman, personagem interpretada por Débora Bloch no remake de Vale Tudo, ultrapassou as telas e invadiu as redes sociais — com direito à participação do Copacabana Palace.

O tradicional hotel carioca publicou uma nota fictícia em suas redes, afirmando lamentar a “falha de segurança” que teria permitido o assassinato da magnata em uma de suas suítes.

“Gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi retirada de cena em seu quarto, a nada fictícia Suíte 604, uma das mais luxuosas do Brasil”, diz o texto publicado pela equipe de marketing do hotel.

A brincadeira surgiu após internautas “culparem” o Copacabana Palace pela morte da personagem, cuja cena foi ambientada no local. Comentários irônicos tomaram conta da web:

“Hotel sem segurança nenhuma”, escreveu um usuário. “A maior concentração de armas do Rio está nesse hotel”, brincou outro.

A publicação soma milhares de curtidas e faz parte da onda de memes e teorias sobre o assassinato de Odete, que mobiliza fãs desde a exibição do episódio.

Ministério Público do Paraná explica como denunciaria o assassino de Odete Roitman

O Ministério Público do Paraná (MPPR) entrou na brincadeira sobre a morte de Odete Roitman, personagem de Vale Tudo, e afirmou nas redes sociais que denunciaria o assassino — caso o crime fosse real.

Em uma publicação no Instagram, o órgão aproveitou o sucesso da novela para explicar o papel do MP em casos de homicídio.

“O Brasil está mobilizado com uma pergunta: quem matou Odete Roitman? A resposta só virá no final da novela, mas já podemos adiantar: se fosse na vida real, o Ministério Público seria responsável por denunciar o assassino”, escreveu o MPPR.

Nos comentários, o advogado criminalista Cláudio Dalledone também entrou na brincadeira e prometeu defender o suspeito do crime.

A publicação viralizou e soma milhares de interações, mostrando como o mistério da vilã de Vale Tudo se tornou um dos assuntos mais comentados da semana.

Estádio em Minas Gerais dará ingresso a quem acertar o assassino de Odete

O Mineirão, em Belo Horizonte, anunciou uma promoção inusitada: quem acertar o nome do assassino da empresária fictícia ganhará ingressos para um jogo do Cruzeiro.

Em publicação no Instagram, a administração do estádio brincou com o enredo da novela:

“Vale tudo para ver o Cruzeiro jogar. Quem matou Odete Roitman? Os cinco primeiros que acertarem ganham um par de ingressos Mineirão Tribuna.”

A postagem rapidamente viralizou e reuniu centenas de comentários de torcedores e fãs da trama.

O mistério será revelado no último capítulo de Vale Tudo, previsto para o dia 17 de outubro, sexta-feira. Já o próximo jogo do Cruzeiro no Mineirão será no sábado (18), um dia depois da revelação, pelo Campeonato Brasileiro.

Por que o Brasil revive Odete Roitman?

A novela Vale Tudo sempre ocupou lugar de destaque na cultura brasileira. A morte de Odete, em 1988, mobilizou o país com teorias, apostas e cobertura intensa da imprensa. Hoje, o remake recria esse efeito massivo: o mistério sobre quem matou Odete virou fenômeno cultural, gerando blocos, piadas, postagens e repercussão em estabelecimentos.

A trama foi construída para manter o suspense até o desfecho, com várias versões gravadas e figurinos que remetem à original, sempre envolvendo o público nos bastidores tanto quanto na tela.

Entre os principais suspeitos do crime do remake de 2025, que aconteceu em um quarto do Copacabana Palace, estão os personagens personagens como Heleninha, Celina, Maria de Fátima, Marco Aurélio e César. Apenas a autora Manuela Dias e o diretor sabem, até agora, quem de fato cometeu o crime.