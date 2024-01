Critics Choice Awards: veja onde assistir aos filmes vencedores do prêmio

No último domingo, 14 de janeiro, houve a entrega de estatuetas do Critics Choice Awards, prêmio que é visto pela indústria cinematográfica como um "aquecimento" para o Oscar e realizado pela maior associação de críticos da América do Norte.

Lançamentos como "Barbie", "Oppenheimer", "Os Rejeitados", "Pobres Criaturas" "Anatomia de uma Queda", entre outros fazem parte da lista de vencedores.

Foram, ao todo, 33 categorias do Critics Choice Awards, sendo 21 dedicadas a filmes.

Abaixo, a EXAME POP separou uma lista de onde assistir aos filmes vencedores do Critics Choice Awards de 2024. Confira:

Onde assistir aos filmes vencedores do Critics Choice Awards ?

Anatomia de uma Queda

Sinopse: Durante o último ano, Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio, e Sandra se torna a principal suspeita.

Onde assistir: 25 de janeiro nos cinemas

Oppenheimer

Sinopse: O físico J. Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica.

Onde assistir: Apple TV, Prime Vídeo (aluguel)

Barbie

Sinopse: Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Onde assistir: HBO Max

Os Rejeitados

Sinopse: Um instrutor rabugento desenvolve um vínculo com um encrenqueiro da escola e o cozinheiro-chefe.

Onde assistir: 11 de janeiro nos cinemas

Pobres Criaturas

Sinopse: A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação.

Onde assistir: 1 de fevereiro nos cinemas

American Fiction

Sinopse: O filme conta a história de Thelonious “Monk” Ellison, escritor negro que passa pela rejeição de seus últimos três manuscritos por não serem "negros o suficientes" para serem publicados.

Onde assistir: Sem previsão de estreia no Brasil

Homem-Aranha Através do Aranhaverso

Sinopse: "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" é a segunda animação sobre a história de Miles Morales, o Homem-Aranha negro. A história, lançada cinco anos depois do primeiro filme da trilogia, narra o envolvimento de Morales dentro do multiverso de Homens-Aranha — e as consequências de seus atos em cada um dos universos existentes.

Onde assistir: HBO Max