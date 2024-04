Criadora de Grey's Anatomy precisava de apoio policial após cada temporada

Em uma entrevista ao Sunday Times, Shonda Rhimes, criadora da série Grey's Anatomy, afirmou que, após todo final de temporada, haviam policiais protegendo a sua casa contra fãs insatisfeitos.

Na ocasião, Rhimes declarou que recebia ameaças de morte de fãs quando a temporada era encerrada de uma forma com a qual eles discordavam. Consequentemente, ela precisava do apoio da polícia por uma semana após cada fim de temporada.

"Eles ficavam malvados", afirmou Shonda Rhimes. Segundo ela, foi necessário contratar segurança 24 horas para sua casa em Los Angeles. "Era porque as pessoas são perigosas e estranhas", complementou.

De acordo com a norte-americana, os personagens por ela criados se tornaram como amigos imaginários para os fãs, suscitando sentimentos fortes acerca de suas vidas. Por isso, os espectadores passaram a se importar muito com o que acontecia com seus 'amigos'.

Grey's Anatomy teve sua estreia em 2005 e alçou à fama atores como Ellen Pompeo, Sandra Oh e Katherine Heigl. O seriado recebeu inúmeras indicações a prêmios ao longo de sua trajetória, que está agora na vigésima temporada.

Em 2017, Rhimes deixou a ABC pela Netflix, onde produziu sucessos como Bridgerton, lançada em 2020. Segundo o New York Times, seu salário é de aproximadamente 150 milhões de dólares.