'Crepúsculo' volta aos cinemas do Brasil depois de 18 anos

O fenômeno “Crepúsculo”, lançado originalmente em 2008, retornou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, reacendendo a nostalgia de uma geração que acompanhou a história de Bella Swan e Edward Cullen. A iniciativa faz parte de uma ação comemorativa que celebra o impacto duradouro da saga, que nasceu nos livros e se transformou em um sucesso global de bilheteria.

Celebração do sucesso da franquia

A reexibição abre espaço para que antigos fãs revisitem a trama nos cinemas, enquanto novos públicos têm a chance de conhecer a franquia na tela grande. O relançamento também indica que outros filmes da saga devem ganhar sessões especiais ao longo do ano.

Quase duas décadas depois, o elenco principal seguiu caminhos bem diferentes na indústria audiovisual. Alguns nomes se consolidaram entre os grandes de Hollywood, enquanto outros optaram por carreiras mais discretas ou alternativas.

Novo pôster em homenagem à volta da saga ‘"Crepúsculo"’ aos cinemas brasileiros (Reprodução / Paris Filmes)

Como estão os protagonistas?

O sucesso mundial ao interpretar Edward Cullen transformou Robert Pattinson em um dos grandes nomes de sua geração. O ator optou por se distanciar de produções mais comerciais e passou a investir em personagens mais complexos e desafiadores. Com filmes como “O Farol”, “Bom Comportamento” e “Tenet”, dirigido por Christopher Nolan, ele consolidou a imagem de um artista versátil.

Em 2022, protagonizou “Batman”, trazendo uma nova abordagem para um dos heróis mais emblemáticos do cinema. O ator já tem novos projetos em andamento, como “Batman: Parte 2” e “A Odisseia”, também de Nolan, que estreia em julho. Para esse ano, o ator também atua em “Drama”, com Zendaya.

Robert Pattinson no tapete vermelho de "The Batman" em Londres. (Tom Nicholson/Reuters)

Kristen Stewart construiu uma trajetória sólida e passou a colaborar com cineastas do circuito independente, conquistando reconhecimento da crítica. Ao longo dos anos, integrou produções de destaque como “As Panteras”, releitura do clássico de ação dos anos 2000, “Branca de Neve e o Caçador” e “Para Sempre Alice”.

Em 2021, recebeu uma indicação ao Oscar por sua performance em “Spencer”. Também se dedica à direção e a projetos autorais que circulam por festivais internacionais. Sua estreia como diretora chega aos cinemas em abril, com o filme “A Cronologia da Água”.

Chanel: Kristen Stewart é embaixadora da marca e produtora do filme "The Chronology of Water", apoiado pela maison francesa (Valery HACHE / AFP/Getty Images)

O personagem Jacob Black, o lobisomem da saga, se tornou um dos grandes ídolos adolescentes daquele período. Depois do sucesso da franquia, Taylor Lautner participou de alguns projetos no cinema e na TV, como “The Ridiculous Six”, produção da Netflix com Adam Sandler, Terry Crews e Luke Wilson, mas seguiu uma vida mais reservada.

Nos últimos anos, está mais presente nas redes sociais, onde se tornou criador de conteúdo sobre saúde mental e fama precoce.