Conheça o segredo de motivação que funciona para todos

Procurando motivação? Saiba que você não é o único. Uma pandemia não é exatamente o momento mais fácil para se manter motivado. Na verdade é quase um milagre que os empreendedores estejam conseguindo fazer tantas coisas – ou qualquer coisa –, por isso dicas de produtividade são mais do que bem-vindas.

Pensando nisso, a revista americana Inc. pediu aos seus 2,7 milhões de seguidores no Twitter as melhores dicas para se manter motivado, e o que ficou claro foi que as pessoas estão se esforçando bastante para se manter produtivas mesmo em tempos difíceis. Chegaram dicas criativas e inspiradoras, incluindo:

Playlists de produtividade

Bebidas energéticas

Expressar gratidão

Manter contato com amigos que o mantêm motivado

Dar uma caminhada quando você ficar travado

Rotinas matinais que aumentem a energia

Fé ou espiritualidade

Todas essas ideias são sólidas e a maioria é apoiada pela ciência. Mas mesmo estando claro que todos nós temos nossos próprios truques e dicas para seguir em frente quando sentimos nossa energia enfraquecer, há um conselho que sempre surge – e dessa vez não foi diferente. É o segredo ‘campeão’ de motivação que funciona para todos.

Algumas pessoas imitaram o autor Simon Sinek e falaram sobre "focar no porquê". Outros recomendaram um quadro de visão. Outros ainda sugeriram reservar um tempo para refletir sobre os motivos pelos quais você trabalha tanto.

Mas, embora sua terminologia varie, um grande número de comentaristas concordou que o segredo mais essencial para conseguir a energia para fazer o que você precisa fazer é saber exatamente por que deseja fazê-lo, qual é a sua razão para insistir, para seguir em frente.

“Ao focar no seu 'porquê'; sua razão para querer o que você quer. A visão. O quadro geral. Isso me mantém motivado, especialmente quando as coisas ficam difíceis", escreveu a treinadora e palestrante australiana Seila Chapman, por exemplo.

"Ter objetivos é ótimo, mas saber por que você se move para alcançá-los é o motivador", concorda o empresário Chad Brignac. "Acho que a motivação vem da visualização do jogo final. Seja abrir um negócio ou levar sua família para comer pizza como resultado de trabalhar duro e ganhar um salário", concorda o comerciante Daniel Barron.

O que fica claro é que somos todos diferentes. Prestar muita atenção à dieta e aos exercícios é essencial para manter a energia para alguns. Outros não conseguem sobreviver sem estudo bíblico, meditação diária ou mapeamento mental. Os detalhes da rotina ideal de estímulo à motivação são tão únicos quanto o indivíduo que precisa deles.

Mas por mais diferentes que sejam, há uma verdade subjacente a essa variação: no final do dia, as pessoas só fazem o que realmente querem. Se você não descobriu exatamente o que deseja, e por quê, não há nenhuma dica infalível ou truque que possa ajudá-lo.

E, por outro lado, se você tem uma necessidade profunda de criar um tipo particular de vida ou visão final, há poucas coisas que possam impedi-lo.

Portanto, se você está se sentindo esgotado e desmotivado, vá em frente e leia sobre os truques e dicas de outras pessoas. Algo pode tocar você. Mas a coisa mais útil que você pode fazer para sua motivação não é olhar para fora em busca de conselhos, e sim, olhar para dentro e até que fique claro para onde exatamente você está se dirigindo. Depois de saber para onde está indo, a motivação para chegar lá surge com muito mais facilidade.

