Conheça o nome grego que está em alta no Brasil e foi eleito o mais bonito do planeta

Escolher o nome de um filho envolve sonoridade, significado e autenticidade. A beleza de um nome é subjetiva, mas um estudo da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, revelou que um deles se destaca para a maioria das pessoas: Sofia.

Liderada pelo linguista cognitivo Bodo Winter, a pesquisa analisou como diferentes nomes soam para pessoas ao redor do mundo. Os participantes ouviram várias opções em diversos idiomas, e suas reações emocionais foram avaliadas para identificar quais sons geram sentimentos positivos.

Entre todos, “Sophia” — e suas variações — provocou a resposta emocional mais agradável, devido à sua musicalidade suave e fluida.

O sucesso do nome grego

A sonoridade é um dos fatores que explicam o sucesso global do nome. O estudo indica que nomes com vogais abertas e sílabas suaves tendem a agradar, independentemente do idioma do ouvinte. Sofia reúne essas características, o que ajuda a explicar sua popularidade em culturas e línguas diversas.

Embora Sofia tenha se destacado, nomes clássicos como Maria, Anna, John e Ivan continuam entre os preferidos mundialmente, carregando um peso histórico e cultural que os mantém no topo das listas há mais de um século.

Significado do nome Sofia

De origem grega, Sofia significa “sabedoria” e está ligada a conceitos como conhecimento, inteligência, introspecção e sensibilidade. Embora tradicional, o nome ganhou popularidade global recentemente, com variantes como Sophie e Zsofia muito escolhidas em países como Brasil, Itália, México, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Estônia e Eslováquia.

Até pouco mais de duas décadas, Sofia raramente aparecia entre os nomes mais comuns.

Veja o ranking dos nomes mais bonitos

O estudo também avaliou os nomes populares nos Estados Unidos, listando os considerados mais bonitos. Veja a seguir.

Para meninos

Leo

Matthew

Julian

Isaiah

William

Para meninas