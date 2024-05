Cauã Reymond ativa sua conta do TikTok em parceria com marca de moda

Cauã Reymond estreou por fim no TikTok. “Eu já possuía uma conta na rede, mas ainda não havia publicado conteúdos nessa rede”, disse o ator. Hoje ele postou seu primeiro vídeo. Foi a convite da Aramis, marca de moda masculina com quem parceria há quase três anos.

Em seu primeiro vídeo no TikTok, Cauã está respondendo a um quiz: qual o melhor presente de dia dos namorados com seis letras? Depois de pensar, ele responde com o nome da marca. Em seu primeiro dia de postagem, o ator já tinha 171.000 seguidores.

Em todas as redes, Cauã soma mais de 20 milhões. O TikTok hoje é usado como ferramenta de busca por 64% da geração Z, segundo a pesquisa “Using TikTok as a Search Engine”, divulgada pela Adobe neste ano.

Portanto, trata-se de uma forma de a Aramis falar com um público mais jovem. A marca era mais conhecida até alguns anos atrás por uma alfaiataria mais formal. Nos anos mais recentes, as coleções passaram a trazer mais informação de moda, com peças mais amplas e com uma linguagem mais urbana.

Consultor de moda

Nos próximos dias Cauã deve postar outros conteúdos de Namorados da Aramis, atuando como consultor de moda da marca e auxiliando na escolha do presente para a data.

“Quando a Aramis me convidou para ativar o meu perfil, adorei a ideia”, disse o ator. “Nós, que temos as mídias sociais como um espaço de trabalho, precisamos estar presentes em todo o ecossistema digital.”

Bruna Garcia, head de Marketing da Aramis, reforça a relevância do TikTok para as estratégias de marketing da marca atualmente. “As pesquisas já mostram o número cada vez maior de usuários do TikTok e, quando vimos que o Cauã possuía um perfil na plataforma, encontramos a oportunidade perfeita de engajar com ele nesse ambiente de forma inédita”, disse.

“Desde seu reposicionamento, a Aramis tem ativado, cada vez mais, o público mais conectado com o universo digital e com as trends do momento, e o TikTok é um excelente canal para isso”, afirma Garcia.