Quem está na Roça de 'A Fazenda 18'? Veja como votar e quando será a eliminação

A quarta Roça de "A Fazenda 18" está definida. Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata del Bianco disputam a permanência no reality show da Record após Alfredo Amaral vencer a Prova do Fazendeiro na noite de quarta-feira, 14 de outubro.

A votação do público decidirá quem continua no programa. O participante que receber menos votos para permanecer será eliminado nesta quinta-feira, 15, durante a edição ao vivo.

Como foi formada a quarta Roça?

A formação da berlinda começou na terça-feira, 13 de outubro, quando Jottapê, então Fazendeiro da semana, indicou Alfredo Amaral diretamente para a Roça. O empresário justificou a escolha citando desentendimentos com o cantor e conflitos envolvendo outros participantes.

Na votação da sede, Igor Monteiro acabou na berlinda após a transferência dos votos de Tina Calamba. Em outra etapa, Renata del Bianco recebeu 11 indicações e ocupou o terceiro banco, sem a possibilidade de disputar a Prova do Fazendeiro. Eduarda Braum completou a formação inicial ao sobrar no Resta Um.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Na primeira etapa da prova, os peões precisaram encontrar imagens de ferramentas em uma área de busca compartilhada. Para recolher as peças, eles usaram ganchos presos ao próprio corpo e tiveram de pescar as figuras correspondentes aos pares.

Após encontrar os pares, os competidores precisaram encaixar as ferramentas em um painel, respeitando a ordem indicada. A disputa exigiu atenção para identificar as peças corretas e rapidez para completar a montagem antes dos adversários.

Ao terminar, cada participante precisava acionar o mecanismo de conferência. Alfredo Amaral foi o primeiro a concluir corretamente o desafio, conquistando o chapéu de Fazendeiro, a imunidade e o direito de comandar a sede durante a semana.

Eduarda Braum e Igor Monteiro permaneceram na berlinda ao lado de Renata del Bianco, que já havia sido vetada da prova durante a formação.

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferentemente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.