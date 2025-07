Como as tarifas de Trump geraram explosão de memes brasileiros nas redes sociais

A recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros não apenas movimentou o cenário político e econômico, mas também desencadeou uma onda de memes.

O impacto nas redes: criatividade e crítica social

No Instagram, o post do perfil do GOV (@govbr) ganhou destaque ao retratar, de forma irônica, a reação do presidente Lula frente à tentativa de interferência dos EUA na política e Justiça brasileiras.

A publicação, que mistura vários memes famosos no Brasil, viralizou ao incentivar a defesa da soberania nacional e ironizar o impacto das tarifas no cotidiano do brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Governo do Brasil (@govbr)

No X (antigo Twitter), um perfil satirizou a tabela de tarifas apresentada por Trump, transformando o ex-presidente americano em um garçom que oferece um “cardápio” de taxas a países aliados, como Reino Unido e Israel.

Outro destaque na plataforma foi o meme que ironizou a justificativa de Trump para as tarifas, sugerindo que a medida seria uma resposta ao tratamento dado a Jair Bolsonaro no Brasil.

trump calculando os ganhos com o tarifaço. pic.twitter.com/CM1nYsm1sS — lygia maria (@lygia_maria) April 2, 2025

Os memes que viralizaram

Entre os memes que conquistaram a internet, alguns se destacam pela originalidade e pelo alcance:

Trump garçom de tarifas : montagens mostram Trump servindo um “menu” de tarifas para diferentes países, trocando os valores por frases como “Vocês estão ferrados”, em uma crítica bem-humorada à postura do ex-presidente.

: montagens mostram Trump servindo um “menu” de tarifas para diferentes países, trocando os valores por frases como “Vocês estão ferrados”, em uma crítica bem-humorada à postura do ex-presidente. Tarifa até para pinguins : memes brincam com a inclusão de territórios inabitados, como as Ilhas Heard e McDonald, entre os afetados pelas tarifas, sugerindo que nem os pinguins escaparam do tarifaço.

: memes brincam com a inclusão de territórios inabitados, como as Ilhas Heard e McDonald, entre os afetados pelas tarifas, sugerindo que nem os pinguins escaparam do tarifaço. Invasão brasileira nos perfis de Trump : após o anúncio, milhares de brasileiros invadiram as redes sociais de Trump, postando comentários como “Brasil soberano”, “Deixe o Brasil em paz” e até trechos do Hino Nacional, forçando o republicano a restringir temporariamente os comentários em suas postagens.

: após o anúncio, milhares de brasileiros invadiram as redes sociais de Trump, postando comentários como “Brasil soberano”, “Deixe o Brasil em paz” e até trechos do Hino Nacional, forçando o republicano a restringir temporariamente os comentários em suas postagens. Comparações com impostos nacionais : internautas aproveitaram para comparar as tarifas de Trump com a alta carga tributária no Brasil, criando memes auto depreciativos e críticas bem-humoradas ao governo.

: internautas aproveitaram para comparar as tarifas de Trump com a alta carga tributária no Brasil, criando memes auto depreciativos e críticas bem-humoradas ao governo. Ciclo das decisões de Trump: um meme popular representa as decisões do ex-presidente como um ciclo: “Faço uma decisão estúpida”, “Algo ruim acontece”, “Convenço meus seguidores de que está resolvido”, “Reverto minha decisão estúpida”.

Cultura pop e engajamento digital

O post no Instagram do perfil oficial de Donald Trump (@realdonaldtrump), publicado logo após o anúncio das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, tornou-se um dos principais focos da reação brasileira nas redes sociais.

A publicação foi rapidamente invadida por milhares de comentários de usuários brasileiros, que usaram o espaço para expressar críticas contundentes à decisão do ex-presidente americano.

Entre as mensagens mais frequentes estavam frases como “Deixe o Brasil em paz”, “Brasil soberano” e “O Brasil não é seu quintal”, acompanhadas até mesmo de trechos do Hino Nacional brasileiro, em um gesto de reafirmação da soberania do país diante do que muitos interpretaram como uma sanção política disfarçada de medida comercial.

A repercussão foi tão intensa que Trump chegou a restringir temporariamente os comentários em suas publicações, mas acabou liberando novamente, o que resultou em uma nova onda de manifestações críticas. O episódio evidencia o poder de mobilização digital dos brasileiros, que transformaram o perfil do ex-presidente americano em uma espécie de praça pública para protestos bem-humorados e mensagens patrióticas.