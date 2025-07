Em segundo mandato de Trump, déficit do Brasil com EUA cresce 500% e chega a US$ 1,7 bilhão este ano

O déficit comercial do Brasil em relação aos Estados Unidos alcançou US$ 1,7 bilhão no primeiro semestre deste ano, um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024, mostra a mais recente edição do Monitor do Comércio Brasil-EUA, divulgado nesta sexta-feira pela Amcham Brasil.

A divulgação do relatório ocorre em meio à preocupação com a decisão do governo de Donald Trump de elevar para 50% as tarifas sobre as exportações brasileiras, com vigência prevista para 1º de agosto.

EUA ganham mais espaço nas importações brasileiras

Entre janeiro e junho de 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos cresceu 7,7% no período, somando US$ 41,7 bilhões — o segundo maior valor da série histórica.

As exportações brasileiras aumentaram 4,4%, totalizando US$ 20 bilhões, com destaque para carne bovina (+142%), sucos de frutas (+74%), café não torrado (+39%) e aeronaves (+12,1%).