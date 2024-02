Com 'Texas Hold'Em', Beyoncé se torna a primeira mulher negra a liderar as paradas Country do EUA

Um fenômeno do Pop e agora também do Country. A musa Beyoncé se torna a primeira mulher negra a liderar as paradas do country da Billboard nos Estados Unidos. A música "Texas Hold'Em", lançada durante o comercial do SuperBowl no domingo, 11, emplacou o segundo lugar no ranking das mais tocadas.

A canção, até o dia 15 de fevereiro, havia sido ouvida 19,2 milhões de vezes nas plataformas de streaming. "Texas Hold'Em" é uma balada country que evoca o espírito das festas caipiras, tem a participação especial de Rhiannon Giddens, outra vencedora negra do Grammy.

A música faz parte do novo álbum que por enquanto foi denominado de "act ii". O trabalho será parte de um projeto de três volumes que Beyoncé quer buscar raízes negras na música popular norte-americana.

Ouça a canção:

Veja como ficou o TOP 10 da Billboard