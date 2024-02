Super Bowl: Anúncios da chinesa Temu podem chegar a US$ 230 mil por segundo

A plataforma chinesa de comércio eletrônico transfronteiriço, Temu, pertencente ao Pinduoduo, veiculou vários anúncios no Super Bowl, também conhecido como o “Gala do Festival da Primavera” dos Estados Unidos. Os anúncios no Super Bowl podem ter custado à Pinduoduo dezenas de milhões de dólares.

O Super Bowl sempre foi um dos programas de televisão com maior audiência nos Estados Unidos. De acordo com dados oficiais da NFL, o número total de espectadores do Super Bowl de 2022 atingiu a impressionante marca de 208 milhões.

Os dados do Ad Age e do USA Today’s Ad Meter mostram que um anúncio de 30 segundos no Super Bowl deste ano custou US$ 7 milhões, o que equivale a US$ 230 mil por segundo, estabelecendo o preço mais alto da história dos anúncios deste evento.

Segundo informações, outras marcas que apareceram no Super Bowl junto com a Temu incluem Google, Lotte, Uber e Pepsi. A Temu também se tornou uma das marcas mais jovens a veicular anúncios no Super Bowl.